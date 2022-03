Les petites comercialitzadores d’electricitat es ressenten de la pujada del preu de la llum. El nou pic del megawatt per hora provocat per la guerra a Ucraïna ha fet que Som Energia deixi d’acceptar nous clients a partir d’aquest divendres. «Perdríem diners per cada nou contracte que tinguéssim», ha admès la cooperativa, que també ha adoptat altres mesures «de manera urgent».

