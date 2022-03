La pujada del preu dels carburants està causant tensió al sector del transport per carretera i una convocatòria d’aturada per al dilluns 14 de març. La protesta ha sigut convocada per la Plataforma per a la Defensa del Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional, organització aliena als òrgans de representació habituals del sector. Les patronals del transport s’han desvinculat de la mobilització. El Comitè Nacional de Transport per Carretera (que integra les patronals) manté contactes amb el Govern per reclamar mesures excepcionals que disminueixin l’impacte de l’augment del preu dels combustibles al sector.

Els convocants de l’aturada asseguren que el 90% de les empreses de transport es troben «en una situació econòmica de fallida total, igual que les condicions laborals són de total precarietat en tots els sentits». El comunicat de convocatòria afegeix que se suspendria la mobilització en el cas d’arribar-se «als necessaris acords que siguin publicats al BOE».

Sector estratègic

Malgrat que les organitzacions majoritàries no recolzen la mobilització, sí que estan en alerta davant una situació que està posant contra les cordes els professionals del sector. L’augment del preu dels combustibles ha sigut d’un 43% respecte a abans de la pandèmia, asseguren. El 95% del moviment terrestre de mercaderies a Espanya i el 70% de les exportacions a Europa es fan per carretera a càrrec de 360.000 camions, expliquen en fonts patronals. Per això reclamen al Govern mesures urgents que minimitzin l’augment dels combustibles. Entre les propostes del comitè que es presenten s’inclou que el reemborsament del gasoil professional sigui mensual i no trimestral com actualment, i que es redueixin els costos de seguretat social dels treballadors.

També està sobre la taula de negociació la reducció d’impostos per al sector i per als carburants. Preocupa especialment l’increment del preu del gas. Circulen a Espanya uns 15.000 camions de gas natural, amb un cost afegit habitual de 30.000 euros per vehicle i la viabilitat econòmica dels quals està seriosament amenaçada. El cost de combustible i les despeses de seguretat social suposen més del 60% dels costos del transportista.

Impostos

Per Ramón Valdivia, vicepresident executiu de l’Associació del Transport Internacional per Carretera (ASTIC), és rellevant també que «temporalment i conjunturalment, per un termini determinat, i per motius extraordinaris, Brussel·les accepti rebaixar l’impost d’hidrocarburs per sota de l’establert a la UE. Això ajudaria les empreses a resistir». Fonts de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV) van destacar que no recolzen cap aturada, però que és necessari el «recolzament institucional» per sobreviure a una situació que posa contra les cordes les empreses del sector.

En la secció de mercaderies per carretera del Comitè Nacional de Transport per Carretera s’integren 11 organitzacions. La representació més gran correspon a la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM), fins als 63,9 vots sobre 125 del total del CNTC, cosa que li atorga una representació del 51,12%. Fenadismer, ASTIC i UN són les següents organitzacions per representativitat en aquest comitè, que és el que negocia amb el Ministeri de Transports. Sobre el possible seguiment de la mobilització convocada per la plataforma és difícil fer prediccions, ja que els empresaris autònoms són majoria al sector del transport espanyol, entorn d’un 70% del total de conductors.

Despesa en combustible

Fonts de l’ASTIC asseguren que un vehicle pesant es pot proveir de fins a 1.500 de litres i consumeix de mitjana 35 litres per cada 100 quilòmetres, cosa que li permet autonomies de més de 4.000 quilòmetres. Actualment, el preu mitjà del gasoil s’encamina a superar l’1,95 euros per litre, cosa que suposa una pujada del 40% des del gener del 2021, un augment accelerat en aquestes dues primeres setmanes de març. Això es tradueix que ara els transportistes de llarga distància han de desemborsar al mes una mitjana de 2.000 euros més per camió en combustible.