La inflació es va situar a tancament de gener en el 6,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, una dècima per sobre de la dada avançada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) fa dues setmanes.

Segons les xifres publicades aquest dimarts, l’Índex de Preus de Consum (IPC) de gener va acabar quatre dècimes per sota de la taxa registrada el desembre (6,5%), la més alta en els últims 30 anys.

L’INE apunta que al gener es va observar una caiguda dels preus de l’electricitat respecte al primer mes de l’any passat, mentre que en «vestit i calçat» els preus van baixar menys que a l’exercici anterior malgrat coincidir amb el període de rebaixes.

Pugen els carburants

Per contra, els preus dels carburants i lubricants per a vehicles personals van augmentar el gener d’aquest any més que el mateix mes del 2021, mentre que els preus del vestit i el calçat van baixar menys que el gener de l’any passat.

Sense tenir en compte la rebaixa de l’impost especial sobre l’electricitat i les variacions sobre altres impostos, l’IPC interanual va arribar al gener al 7%, nou dècimes més que la taxa general del 6,1%. Així ho reflecteix l’IPC a impostos constants que l’INE també publica en el marc d’aquesta estadística.

La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va augmentar al gener tres dècimes, fins al 2,4%, amb el que se situa més de 3,5 punts per sota de la taxa de l’IPC general. És la taxa més elevada de la subjacent des de l’octubre del 2012.

En taxa mensual, l’IPC va trencar amb una ratxa de cinc mesos d’ascensos al registrar al gener una disminució del 0,4% respecte al desembre del 2021.

Dues dècimes menys a Catalunya

L’Índex de Preus del Consum (IPC) a Catalunya es va reduir 2 dècimes el gener respecte al desembre i la taxa interanual se situa en el 5,9%, dues dècimes per sota de la registrada el mes anterior, segons dades fetes públiques aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb la taxa interanual més baixa, junt amb Astúries, i només per darrere de Madrid (5,6%) i les Canàries (5,5%).