La inflació va tancar el mes de febrer en el seu nivell més alt en 35 anys al situar-se en el 7,6%, dues dècimes per sobre de l’estimació avançada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) fa dues setmanes i 1,5 punts superior a la dada interanual del gener.

L’INE ha assenyalat aquest divendres que es tracta de la taxa més alta de l’IPC a Espanya des del desembre del 1986, i apunta l’electricitat, la gasolina i els aliments com els components de l’índex que més pes van tenir en aquest repunt.

D’aquesta manera, la taxa d’inflació interanual torna a pujar després que al gener baixés respecte al desembre, quan va passar del 6,5% al 6,1%, i trenqués una tendència a l’alça que es va repetir durant 10 mesos consecutius i que ara torna a recuperar-se en un context marcat per les tensions provocades pel conflicte a Ucraïna, que va esclatar el 24 de febrer.

Energies

Concretament, la categoria «electricitat, gas i altres combustibles» va liderar l’augment dels preus amb una pujada del 60% respecte al febrer del 2021, en contrast amb el 39,6% d’increment observat al gener i molt per sobre d’utilització de vehicles personals (16,9%), serveis d’allotjament (12,6%), mobles (7,1%) i aliments (5,6%).

Dins de l’apartat de combustibles, el preu de l’electricitat va protagonitzar amb diferència la pujada més gran de tot l’IPC al disparar-se el segon mes de l’any un 80%, per sobre dels combustibles líquids (52,3%), els hidrocarburs liquats com el butà o el propà (33,4%) i el gas natural (12,1%).

En l’àmbit dels transports, el preu del gasoil es va apuntar una alça del 28,4% i la gasolina es va encarir un 25,1%.

L’alimentació

Quant a l’alimentació, altres olis comestibles (en què s’inclou el de gira-sol) i l’oli d’oliva van registrar els increments més elevats amb repunts del 32,3 i del 30,6%, respectivament, molt per sobre de la pasta (19,9%) i la farina (11,7%).

Des que fa un any l’IPC es va situar en el 0,0%, l’evolució de l’indicador reflecteix com s’ha desbocat la inflació: de l’1,3% al març va passar al 2,2% a l’abril, al 2,7% al maig i juny, al 2,9% al juliol, al 3,3% a l’agost, al 4% al setembre, al 5,4% a l’octubre, al 5,5% al novembre, al 6,5% al desembre i al 6,1% al gener.

Rebaixes tributàries

Sense les rebaixes tributàries aprovades pel Govern per intentar contenir la pujada de la factura de la llum, l’IPC a impostos constants hauria arribat al 8,5%, segons els càlculs de l’INE.

Quant a la inflació subjacent –que no inclou ni aliments frescos ni energia–, l’òrgan estadístic no ha revisat la dada i el manté en el 3%, sis dècimes per sobre de la xifra de gener; no estava en nivells tan alts des del setembre del 2008.

Per contra, l’INE sí que ha revisat en dues dècimes a l’alça l’IPC mensual, que finalment es va situar en el 0,8%, el seu repunt més elevat en més de tres dècades.

També va revisar a l’alça, però en una dècima, l’índex de preus de consum harmonitzat (l’IPCA, que permet fer comparacions amb altres països europeus), fins a deixar-lo en el 7,6%, un punt i mig més que la xifra observada el mes anterior.

A Catalunya

L’índex de preus del consum (IPC) a Catalunya va pujar 8 dècimes al febrer respecte al gener i la taxa interanual se situa en el 7,4%, 1,5 punts per sobre de la registrada el mes anterior. Catalunya és la quarta comunitat amb la taxa interanual més baixa, juntament amb el País Basc, i per darrere de Ceuta i Canàries (6,8%) i Madrid (6,9%).

Els preus que més van pujar a Catalunya respecte al gener van ser, amb molta diferència, els de transport (+2,9%), seguit de la vivenda i oci i cultura (+1%), aliments i begudes no alcohòliques i begudes alcohòliques i tabac (+0,7%) i parament, hotels, cafès i restaurants i altres (+0,6%).

Per la seva banda, els preus de vestit i calçat (–1,5%) són els que més van baixar, també ho van fer els de comunicacions (–0,1%), i es van mantenir els d’ensenyament i medicina.

Interanualment, el repunt més gran és en vivenda (+22,3%) i transport (+12,9%), mentre que els únics preus que han baixat respecte al gener de fa un any són els de comunicacions (–0,7%).

Per províncies, totes van registrar un augment de preus respecte al gener: a Lleida van pujar un 1,1%; a Girona, un 0,9%; a Barcelona, un 0,8%, i a Tarragona, un 0,5%.

Interanualment, el territori en què més van augmentar els preus va ser a Lleida (9,6%), seguit de Tarragona (8,3%), Barcelona (7,5%) i Girona (7,1%).