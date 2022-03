L’Ibex 35 va tancar la sessió d’aquest divendres amb un rebot intersetmanal del 5,8%, malgrat l’escalada bèl·lica russa i l’augment de la inflació per sobre del previst. Després de la caiguda experimentada després de la invasió russa d’Ucraïna, els mercats es van recuperant gradualment i aclimatant a la tensió bèl·lica, malgrat que no han recuperat les cotitzacions prèvies a l’entrada de les tropes russes a territori ucraïnès. El parquet espanyol va consolidar ahir la cota dels 8.100 punts i venia de començar la setmana en els 7.644 punts. En la sessió d’aquest divendres, que es va saldar amb un increment del 0,9%, les energètiques van retrocedir, afectades per la incessant escalada dels carburants i les campanes de canvis en el sistema de fixació de preus. Els nous vetos anunciats pels Estats Units a productes russos no van empènyer cap avall la majoria de cotitzades i l’Ibex va seguir la línia dominant a les principals places del Vell Continent. Londres va pujar el 0,72%, París es va apuntar un 0,85%, Frankfurt un 1,38% i Milà un 0,9%. El barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, es va situar amb un preu de 112,04 dòlars, després de pujar un 2,5%, mentre que la Texas es va col·locar en 109,13 dòlars, després d’avançar un 3,78%.