El món agrari ha arribat al seu límit de paciència davant de la precarització que viu el sector, la pujada constant de costos i la baixada de rendibilitat que posa en perill de desaparició moltes explotacions agrícoles i ramaderes. A tot plegat s’hi afegeix la dificultat que troben els joves per a donar vida al relleu generacional en el camp i les granges.

Per tot plegat, dijous passat va començar un nou capítol de mobilitzacions reivindicatives, convocades per Unió de Pagesos, amb diverses tractorades arreu de Catalunya, una de les quals va portar els professionals de l’Alt Empordà fins a Girona. La protesta no s’atura aquí, ja que el pròxim 15 de març està previst que el món agrari es manifesti a les portes del Ministeri d’Agricultura, a Madrid i, el 26 de març, davant de diverses grans superfícies comercials.

Pagesos i ramaders denuncien l’immobilisme de la Generalitat i l’Estat per aplicar mesures efectives que garanteixin la supervivència del sector i acusen les grans distribuïdores d’enriquir-se mentre els productors reben preus baixos que no cobreixen els seus costos.

Danys dels senglars

Una altra de les reivindicacions afecta la llei de caça i a la compensació «íntegra» dels danys causats per la fauna salvatge. El coordinador territorial d’UP, Narcís Poch, ha recordat que a la demarcació els senglars causen estralls i exigeix mesures per reduir la població o implantar sistemes de compensació.

Joan Caball: «Sembla que ho hagi de resoldre l’Esperit Sant»

El coordinador general d’Unió de Pagesos, el vilamallenc Joan Caball, parla clar quan situa l’actual crisi del sector en el context socioconòmic general. Pel líder sindical «la situació s’ha vist agreujada per la crisi de costos, el gasoil ha pujat un 120%, el pinso un 40 i els fertilitzants també. No saps quins costos pagaràs cada setmana, però veiem que no hi ha cap mesura i sembla que ho hagi de resoldre l’esperit sant». Segons el punt de vista del sindicat agrari «són els governs els qui han de governar i prendre decisions. Només es legisla a favor de la gran distribució».