La patronal catalana d'empreses relacionades amb l'activitat física, els gimnasos i el món del 'fitness' (Adecaff) assenyala aquest sector com un dels més afectats per l'increment del preu de la llum. En plena crisis geopolítica per la guerra d'Ucraïna, els gimnasos se sumen a les veus que exigeixen modificar el sistema de fixació de la factura de la llum per evitar que l'escalada del preu del gas n'encareixi el preu final. «L'augment dels costos energètics aboca al sector a la ruïna», adverteix l'entitat, que denuncia, a més a més, un total «abandonament» per part de les administracions després de dos anys de pandèmia. Aquesta setmana altres organitzacions empresarials com Pimec també han reclamat mesures urgents en aquesta direcció.

«O s'atura aquest despropòsit de forma urgent o el sector no aguantarà», ha avisat aquest dijous el president d'Adecaff, August Tarragó. Així mateix, els gimnasos catalans denuncien que l'escalada dels costos energètics se suma a les restriccions que han patit durant la pandèmia, que va suposar el tancament de les instal·lacions esportives durant mesos. Segons la patronal, el panorama actual és de «sagnia econòmica» i no descarta que repercuteixi amb tancaments d'empreses i pèrdua de llocs de treball. També demanen resoldre «amb caràcter d'urgència» les subvencions sol·licitades per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, mesura que els ajudaria a dependre menys del preu de l'ectricitat. Aquests dimecres la patronal catalana de les petites i mitjanes empreses (Pimec) va advertir que si no es redueix el preu de la llum, es podrien perdre més de 300.000 llocs de feina a Catalunya, especialment en el sector industrial, l'hostaleria i la restauració.