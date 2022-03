La comissió turística del Baix Empordà ha aprovat un manifest per rebutjar de forma unànime el parc eòlic marí que es projecta al golf de Roses . L'organisme engloba empresaris del sector i el Consell Comarcal del Baix Empordà. El vicepresident del Consell Comarcal, Xavier Dilmé, afirma que el projecte del parc "és un atemptat a l'Empordà" i lamenta que sigui una iniciativa que "ens volen imposar des de fora". A banda de rebutjar aquest parc eòlic, la última reunió de la comissió ha servit per anunciar el desplegament de la marca Empordà de la mà del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i del Patronat de Turisme de la Costa Brava. Es farà a partir de diverses campanyes de sensibilització i comunicació.

El Consell Comarcal del Baix Empordà i els empresaris del sector turístic d'aquesta comarca rebutgen de forma unànime la construcció del parc eòlic al golf de Roses. Aquest dijous la comissió turística del Baix Empordà (que engloba tant l'administració comarcal com el sector privat) s'ha adherit al manifest de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí. El vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà, Xavier Dilmé, ha assegurat que des de la comissió turística treballaran per "evitar de totes totes" la construcció d'aquesta infraestructura marina.

Dilmé creu que el Baix Empordà és una "zona turística de primer nivell" que aposta per la sostenibilitat i per això estan en contra d'aquesta planta d'energia renovable que es projecta al golf de Roses. Segons el vicepresident del consell comarcal, aquest parc eòlic és una iniciativa que "ens volen imposar des de fora" i assegura que construir-lo implicaria "un atemptat a l'Empordà".

Més enllà del posicionament contrari al parc eòlic, la reunió de la comissió turística del Baix Empordà ha servit per detallar els objectius d'aquest any. Una de les prioritats serà continuar amb el desplegament de la marca Empordà. Aquest any es faran campanyes de sensibilització i comunicació per difondre aquesta marca turística. Una d'elles es farà a escala local i estarà coordinada pels consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà. Una segona campanya de comunicació externa estarà coordinada amb el Patronat de Turisme de la Costa Brava. També es preveu registrar la marca col·lectiva i difondre el manifest dels valors.

La comissió també preveu crear nous indicadors en l'Observatori del Turisme i fer un programa d'experiències turístiques. A més, des del Consell Comarcal s'ha anunciat al sector privat que volen presentar un projecte de turisme actiu a la convocatòria de Planes de Sostenibilidad Turística de l'Estat que posi en valor els espais interiors.