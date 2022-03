Les expectatives eren altes quan el Grup BMW va anunciar al gener que havia aconseguit vendre 2,52 milions de vehicles entre Mini, BMW i Rolls-Royce el 2021. Aquesta xifra va suposar un 8,4% més respecte a 2020 malgrat els problemes d’escassetat de components. No és estrany, llavors, que la companyia bavaresa hagi millorat també els seus resultats econòmics, tot i que pocs podien pensar que, amb un benefici net de 12.463 milions d’euros, un 223,1% més que el 2020, doblaria el resultat de 2019.

Aquests beneficis són la conseqüència d’una facturació de 111.239 milions d’euros, un 12,4% més. El seu benefici operatiu es va situar en els 13.400 milions d’euros, un 177,4% més, mentre que el marge operatiu, fruit d’un increment en els preus dels vehicles i l’èxit dels cotxes més cars i rendibles, va ser del 10,3%.

Es pot recordar que, a més del bon any de BMW, Rolls-Royce es va mantenir en el camí del creixement amb 5.586 unitats venudes, un 46% més respecte a 2020 i la xifra més elevada en els seus 117 anys d’història. BMW M, per la seva part, va sumar 163.542 unitats, de les més rendibles en el catàleg del grup, un 13,4% més. Per la seva part, Mini va comptabilitzar 302.144 unitats l’any passat, un 3,3% més.

Des de la companyia, Oliver Zipse, president de la junta d’administració de BMW AG, celebra que «els resultats de l’any passat són una mostra que la transformació exitosa dona fruits». «Aquests beneficis són el resultat de la nostra estratègia, amb els productes adequats en el moment just», afegeix. Subjecte a l’aprovació per part de la junta, BMW proposarà el repartiment de 3.827 milions d’euros entre els accionistes a través d’un dividend de 5,80 euros per acció.

Menys vendes, més benefici

El quart trimestre, com en la majoria dels fabricants, va ser el més complicat per a BMW perquè la crisi per l’escassetat de xips estava en el seu punt àlgid. En els últims tres mesos de l’any, el grup va vendre 589.290 unitats, un 14,2% menys respecte a 2020. Des de la companyia destaquen el rendiment dels seus cotxes electrificats, que van comptabilitzar un 16% del total amb 96.739 unitats.

En el quart trimestre, el grup va ingressar 28.408 milions d’euros, un 3,6% menys, però va mantenir el seu marge operatiu en un 10,2%, amb la qual cosa el benefici operatiu va millorar un 28,6% fins als 2.907 milions d’euros. En aquest sentit, es pot recordar que les firmes prèmium poden compensar els problemes de producció i l’augment del cost dels components incrementant els seus preus sense que això ressenti significativament les seves vendes. Amb tot, el benefici net entre octubre i desembre de 2021 va ser de 2.256 milions d’euros, un 34,3% més.