És presidenta del Banco Santander, una entitat financera que al febrer va reportar uns beneficis de <strong>8.124 milions </strong>d’euros el 2021, el seu guany més elevat des del 2011. I és una de les dones més poderoses del món, segons ‘Forbes’.

Ana Patricia Botín, de 61 anys i que va assumir la presidència del Santander després de la mort del seu pare el setembre del 2014, s’ha convertit en tendència a les xarxes socials al donar la seva recepta per pal·liar l’escalada de preus del petroli i el gas per la guerra a Ucraïna.

Compromesa amb Ucraïna

I és que Botín, una de les dones més influents i riques del món, és una persona compromesa amb Ucraïna que no ha dubtat en posicionar-se en el conflicte: no en va ha assegurat que «el Santander no farà nous negocis amb empreses russes» en solidaritat «amb els ciutadans d’Ucraïna»:

Santander $SAN no hará nuevo negocio con empresas rusas.



Nos solidarizamos con los ciudadanos de Ucrania. Ayudar en la crisis humanitaria es nuestra máxima prioridad. https://t.co/X99OelUcAh — Santander (@bancosantander) 7 de marzo de 2022

L’economista ha fet una crida a la ciutadania a exercir «petites accions» amb què poder ajudar els ucraïnesos. I a tall d’exemple, ha explicat la que ha escollit ella: «Jo he abaixat la calefacció a casa meva a 17 graus», ha explicat, com a presidenta de la Federació Bancària Europea, a quatre mitjans de les principals economies de l’Eurozona, entre els quals ‘El Mundo’. «Són petites coses que els consumidors podem fer», assegura

Declaracions de Borrell

Botín reforça d’aquesta manera les declaracions d’aquest dimecres de l’Alt representant per a la Política Exterior de la Unió Europea, l’espanyol Josep Borrell, que va demanar als europeus que abaixessin la calefacció per reduir el seu «consum de gas rus» i evitar així que Putin continuï finançant la guerra a Ucraïna.

En la mateixa entrevista, la presidenta ha destacat el paper dels bancs europeus i l’oferta de «col·laboració als governs» per trobar solucions. A més, ha explicat que les sancions al sistema financer rus, en especial la seva exclusió del sistema Swift, suposa una «prohibició de les seves importacions», una cosa que suposa una part d’una llarga llista de «mesures molt dures i amb un impacte molt real en la capacitat de Rússia per defensar el ruble».