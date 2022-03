Facua-Consumidors en Acció ha advertit de la il·legalitat que suposa la pràctica de limitar el nombre d’unitats d’oli de gira-sol que es poden comprar en què estan incorrent alguns supermercats i hipermercats a Espanya després de l’inici del conflicte bèl·lic a Ucraïna, segons ha informat en un comunicat. En concret, l’associació ha indicat que està preparant una bateria de denúncies contra els establiments infractors i espera que les comunitats autònomes procedeixin «immediatament» a obrir expedients sancionadors.

A causa de la invasió de Rússia a Ucraïna, d’on procedeix una bona part d’aquest producte, un nombre cada vegada més gran de cadenes de supermercats estan imposant límits a la quantitat d’unitats –ampolles, garrafes, etc.– d’oli de gira-sol que cada client pot comprar d’una vegada.

L’associació ha detectat, a més, que les cadenes de distribució estan especulant amb els preus i inflant-los de «forma desproporcionada», ja que ha registrat imports de fins a 2,98 euros el litre a l’establiment que ven el producte més car.

En aquest sentit, l’article 9.2 de la llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, estableix que «els comerciants no podran limitar la quantitat d’articles que poden ser adquirits per cada comprador ni establir preus més elevats o suprimir reduccions o incentius per a les compres que superin un determinat volum. En cas que, en un establiment obert al públic no es disposés de prou existències per cobrir la demanda, s’atendrà la prioritat temporal en la sol·licitud».

Facua ha recomanat als consumidors que no comprin un nombre superior d’unitats deixant-se endur per missatges alarmistes tant de prohibició com de recomanació, que no fan sinó fomentar precisament que es llancin a adquirir més quantitat del producte de la que realment necessiten, cosa que provoca el desproveïment.