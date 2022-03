Menys d’un terç dels llocs d’alta direcció a les empreses mitjanes catalanes estan ocupats per dones. Elles són, en concret, un 32% dels directius de la comunitat, una proporció que a més es redueix dos punts en relació amb l’any passat. Aquesta és una de les conclusions de l’informe Women in Business de la consultora Grant Thornton, que posa de manifest també que Catalunya està per sota de la mitjana europea, de l’espanyola i de la d’unes altres quatre comunitats del país.

D’acord amb aquesta anàlisi, Madrid lidera amb gairebé quatre de cada deu càrrecs directius ocupats per dones. El segueixen Galícia i Andalusia, amb un 36% i un 34% respectivament. I malgrat que Catalunya queda per sobre de València (29%) i el País Basc (21%), aquest any es converteix en l’única comunitat que empitjora la seva quota, que el 2021 era del 34%.

De fet, aquesta és de les poques lectures negatives en una anàlisi que deixa Espanya en millor lloc del que ocupava. L’Estat registra el 2022 el número més alt de dones en l’alta direcció després de dos anys d’estancament provocats per la covid-19 i superant, amb el 36% actual, la mitjana europea (33%) i global (32%).

Mig camí

«Les mitjanes empreses regionals estan en condicions d’enorgullir-se de tots els esforços destinats per promoure la igualtat de gènere en les seves organitzacions», assegura el president de Grant Thornton España, Ramón Galcerán. «El resultat d’Espanya ens porta a concloure que estem cada vegada més compromesos per la igualtat, no obstant, no oblidem que encara estem a mig camí: hem avançat, però avui només podem afirmar que un de cada tres membres de l’equip directiu està compost per dones», completa la sòcia d’Auditoria de la mateixa firma, Isabel Perea.

Segons la informació que maneja la companyia, la direcció financera i la de recursos humans són les àrees de la cúpula directiva amb més dones. La novetat és que la primera supera aquest any la segona, que tradicionalment liderava el podi.

Start-ups i gran empresa

Sigui com sigui, la desigualtat de gènere als llocs de direcció no es limita només a les companyies mitjanes. Les últimes dades d’Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, indiquen que entre el teixit start-up només dues de cada deu empreses estan fundades o dirigides per dones. I també aquest dimarts el portal mercantil Informa situa la presència femenina als consells de l’Ibex 35 en un 31%, millor a la del 2020, però encara lluny del 40% desitjable.