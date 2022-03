La presentació del projecte El sector de la salut com a eix de desenvolupament econòmic i de generació d’ocupació a l’Alt Empordà, impulsat per l’Ajuntament i l’Hospital de Figueres va finalitzar dijous passat amb una taula rodona on s’ha parlat dels més de 1.300 llocs de treball directes i indirectes que es crearan amb aquest projecte i també sobre el fet de posar en valor l’Empordà com a comarca saludable. L’estudi s’ha encarregat a la Fundació Unió Catalana d’Hospitals i ha estat cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu, amb la intenció de dinamitzar la zona de l’Alt Empordà.

«Un 80% dels determinants de salut no depenen del sistema sanitari, sinó d’altres determinants de salut com el fet que la persona mengi bé, visqui bé, el que ha estat un element de treball. Un altre element és que hi ha una consciència més àmplia pel tema de la salut que s’ha despertat arran de la Covid» ha manifestat Maria Emilia Gil, directora tècnica de la fundació Unió Catalana d'Hospitals. L’estudi s’ha centrat en quatre eixos d’actuació prioritaris: Envelliment saludable, turisme saludable, gastronomia, productes de la terra i el mar, i esport i salut.

El resultat de l’estudi concep l’Empordà i promociona ofertes laborals lligades a formacions específiques i especialitzades en aquests quatre eixos. Segons els resultats, el sector de la salut podria crear entre 1.318 i 1.685 llocs de treball (entre 298 i 485 llocs de treball directes i entre 1.020 i 1.200 llocs de treball indirectes), i s’han identificat una gran varietat de perfils professionals com treballadors familiars i auxiliars de la llar, promotors d’envelliment actiu, tècnics i professionals per a pisos assistits, guies de turisme accessible, guies de turisme actiu, guies enoturístics, dinamitzadors de dieta saludable, dietistes, tècnics en higiene d’aliments, consultors en alimentació, professionals de l’esport, professionals de l’esport d’aventura, preparadors físics, organitzadors d’esdeveniments esportius, entre altres.

En l’elaboració de l’estudi, hi han participat una gran varietat d’agents del territori implicats: empreses de diferents sectors econòmics associacions empresarials, Instituts, Universitat, entitats de caire social, entitats esportives, entre altres. Un cop fet l’estudi hi ha diferents línies a fomentar: cal lligar el concepte d’Empordà saludable des de tots els actors perquè es generi ocupació en aquest sentit. «També vam parlar amb els instituts perquè poden haver-hi especialitzacions, nous perfils o perfils actuals amb més qualitat que aportin més valor, dignificar aquestes feines i que sigui atractiu per a la gent jove».

La presentació de l’estudi va tenir lloc a l’Auditori de Caputxins amb la participació del secretari de Treball de la Generalitat de Catalunya, Enric Vinaixa; de l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó; del gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer; de la directora tècnica de la fundació Unió Catalana d’Hospitals, Maria Emília Gil; del tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Figueres, Jesús Quiroga; i del president de l’Associació Empordà Turisme, Jordi Pi.

L’alcaldessa de Figueres ha ressaltat que l’estudi «és un pas endavant per a la diversificació econòmica a la nostra ciutat i també a la comarca de l’Alt Empordà i fer del sector de la salut un sector estratègic que pugui ajudar a crear ocupació i creixement econòmic a la comarca».

Per la seva banda, el gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer, ha explicat que aquest estudi també ha d’ajudar a veure el camp de la salut com un tot que pot ajudar l’Alt Empordà a posicionar-se com un destí turístic saludable, tant per la qualitat de l’oferta com per la de l’assistència sanitària. El secretari de Treball, Enric Vinaixa, ha centrat la seva intervenció a agrair a l’Alt Empordà que «amb lideratge, responsabilitat i concertació hagi aconseguit un projecte que beneficiarà col·lectius vulnerables, com joves, dones i persones en atur de més de 45 anys, entre altres». També ha apel·lat a les empreses de la comarca a fer servir el programa del SOC que, dotat amb 125 milions d’euros, subvenciona amb gairebé 18.000 euros la contractació de joves menors de 30 anys durant un any.