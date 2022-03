El Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) de mercaderies ha desconvocat el tancament patronal programat per als dies 20, 21 i 22 de desembre després d’arribar a un acord amb el Govern a última hora d’aquest divendres, segons han informat fonts de la negociació.

Representants de les organitzacions i el Ministeri de Transports estaven reunits des d’aquest matí, després de passar les dues últimes jornades intercanviant documents, punts de vista i propostes, que avui han quedat plasmades en un document definitiu.

L’atur amenaçava el subministrament, sobretot de productes frescos, en les dates prèvies al Nadal, l’època de més consum de l’any.

El Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC) havia convocat aturades per als dies 20, 21 i 22 de desembre per la forta pujada dels costos (especialment dels carburants), que asseguren que no poden repercutir als seus clients per la falta d’eines jurídiques per fer-ho i la «posició de domini» de qui els contracta.

Els transportistes havien aconseguit resoldre el tema dels temps d’espera «desorbitats», per als quals a més han de fer feines de càrrega i descàrrega, la possible imposició de peatges, la desaparició del gasoil professional i la falta de devolució dels 200 milions del cèntim sanitari.

Les patronals del transport havien mostrat la seva voluntat de negociar fins a l’últim moment, però asseguraven que l’aturada la feien per «dignitat i diners» perquè, segons han assegurat, està en joc el seu futur i ja s’ha arribat «al límit».