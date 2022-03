De l’1 d’abril a l’1 de maig tindrà lloc la vuitena edició del festival Vívid, un mes sencer d’activitats enoturístiques a la Costa Brava. La iniciativa promocional, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com el centenar de membres que integren el Club de Màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà. En les primeres edicions, el Vívid s’ha convertit en un dels esdeveniments enoturístics més importants que es duen a terme anualment a Catalunya.

Avui a Girona, s’ha presentat la programació del festival. L’acte ha comptat amb la participació de Jaume Dulsat, vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef, vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Xavier Albertí, president del Consell Regulador de la DO Empordà.

Jaume Dulsat, vicepresident del Patronat de Turisme, ha comentat «esperem tenir una edició del Vívid molt exitosa i esperem que sigui també el preludi d’una molt bona i exitosa campanya d’estiu». Xavier Albertí, president del Consell Regulador de la DO Empordà ha remarcat que «el Vívid és el referent absolut de les activitats enoturístiques a Catalunya i que ja està totalment consolidat». Jordi Masquef, vicepresident segon del Patronat de Turisme ha incidit en «l’aposta ferma del Patronat per la sostenibilitat i els objectius de desenvolupaments sostenible de l’agenda 2030 amb l’organització de diferents activitats com ara una de viticultura ecològica o una plantada de ceps».

Després de les limitacions a causa de la pandèmia dels darrers dos anys, el festival de l’enoturisme a Catalunya recupera el seu format habitual i oferirà seixanta-vuit activitats, totes presencials, durant el mes d’abril a la Costa Brava. Tot i això, el festival mantindrà algunes mesures aplicades durant la pandèmia, com ara la celebració de les activitats a l’aire lliure o la limitació dels aforaments, que majoritàriament van de la desena a la trentena de persones.

El 2022 el festival de l’enoturisme a la Costa Brava aposta pels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i la majoria d’activitats d’enguany ja apliquen criteris recollits en l’Agenda 2030, com ara la promoció de la sostenibilitat, l’ús d’energia neta o el foment dels productes de proximitat. Una de les propostes destacades en aquest àmbit és la ruta organitzada pel Consell Regulador de la DO Empordà per visitar dues experiències de viticultura ecològica al mig del Parc Natural del Cap de Creus, a les vinyes dels cellers Espelt Viticultors i Martín Faixó. El mateix celler Espelt Viticultors, amb la col·laboració de la IAEDEN (Institució Alt-Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura), també organitza un itinerari a peu per les vinyes de Vilajuïga per descobrir els tresors naturals que s’hi amaguen. El celler La Vinyeta organitza la primera plantada popular de ceps, que permetrà als participants del Vívid col·laborar en una de les feines més enriquidores d’un viticultor. I el celler Brugarol proposa l’activitat «MindfulWines entre vinyes» per connectar amb la natura i el paisatge a través dels seus vins.

La iniciativa es dona a conèixer mitjançant el portal oficial i una campanya de comunicació en mitjans tradicionals i digitals, específicament a les xarxes socials. La programació d’activitats es divideix en cinc categories: esmorzars de forquilla entre vinyes, tastos en espais singulars i tastos amb personalitat, enoturisme actiu a l’aire lliure, maridatges, tiberis i tastos únics, i la darrera, art i vi.

«Esmorzars de forquilla entre vinyes»

Del programa d’activitats presencials destaca la proposta «Esmorzars de forquilla entre vinyes», que tindrà lloc en una quinzena de cellers de la Ruta del Vi DO Empordà amb la participació dels cuiners del col·lectiu gastronòmic de la Cuina del Vent i dels clubs d’enogastronomia Costa Brava i de la Ruta del Vi DO Empordà. Durant els caps de setmana del mes d’abril, enòlegs i restauradors uniran la seva creativitat per oferir una experiència enogastronòmica única que proposa un tast de vins i un esmorzar entre vinyes, amb plats elaborats principalment amb productes de proximitat.

Tastos en espais singulars i tastos amb personalitat

El Vívid també recupera dues de les propostes de més èxit dels darrers anys: els tastos en espais singulars i els tastos amb personalitat. Enguany aquest cicle s’inaugurarà el divendres 1 d’abril amb un tast musicat a La Pedrera, de Barcelona, organitzar per l’empresa Viemocions i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona dirigit a una cinquantena de persones. Pel que fa als tastos en espais singulars, se n’han programat als monestirs de Sant Pere de Rodes, Santa Maria del Mar de Calonge i Sant Quirze de Colera, també al castell de Quermançó i un de panoràmic des del cim de Quermany, a Pals, entre altres. Quant als tastos amb personalitat, destaca la participació de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà; l’escriptora Empar Moliner, i el director dels premis Vinari, Ramon Roset.

Enoturisme actiu a l’aire lliure

La programació presencial ofereix un gran nombre d’activitats d’enoturisme actiu per conèixer el territori i els vins de l’Empordà. Entre les propostes destaquen el passeig pels arrossars de Pals, que finalitzarà al celler Mas Geli, on els participants gaudiran de diversos plats elaborats amb arròs. Cal remarcar també el tast maridat al Centre de Reproducció de Tortugues que proposa la Cooperativa de Garriguella, o la «Marxa popular entre vinyes», que aquest any tindrà lloc a Espolla i Sant Climent Sescebes amb la participació de la Cooperativa d’Espolla i el celler Martí i Fabra. Els cellers de Garriguella —Mas Llunes, Masetplana i Cooperativa de Garriguella— presenten conjuntament un recorregut entre vinyes per conèixer la història del poble a través del paisatge.

Maridatges, tiberis i tastos únics

Un altre dels àmbits destacats de la programació són els maridatges, tiberis i tastos únics, amb una diversificada proposta per gaudir de l’enogastronomia. Diversos cellers proposen maridatges amb productes com formatge, foie, xocolata i fins i tot flors. D’aquest àmbit destaca la proposta «Matí sonat entre garnatxes», del celler Pere Guardiola, amb un matí per tastar diversos monovarietals elaborats amb garnatxa i maridar-los amb productes del segell Girona Excel·lent. A Peralada, organitzen l’activitat «Garnatxa versus carinyena: batalla de vins», que permetrà tastar i comparar diversos vins elaborats amb aquestes dues varietats tradicionals de l’Empordà. I a Figueres tornen les rutes enogastronòmiques per la ciutat que es van inaugurar l’any passat durant el Vívid i que s’han consolidat com una proposta d’èxit per descobrir la ciutat.

Art i vi

El Vívid també recomana diverses activitats que mariden art i vi. Al celler Vinyes dels Aspres, programen la proposta «ViViVi», amb un concert de violí i violoncel maridat amb els seus vins. Al Mas Geli proposen als visitants un concert de jazz amb arrossada i tast de vins, i a Masetplana organitzen un maridatge amb literatura i els seus vins. L’Agrobodega El Parral acollirà representacions de danses tradicionals i de nova creació mentre els espectadors tasten diversos vins de cellers empordanesos.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, a través de la Ruta del Vi DO Empordà, ha consolidat el Vívid com un dels esdeveniments de referència a Catalunya, tant per la quantitat com per la qualitat i l’originalitat de les seves propostes. La celebració del festival ha impulsat, a més, la creació de noves experiències que han ajudat a diversificar l’oferta enoturística de l’Empordà, actualment una de les més genuïnes del país.

En les seves primeres set edicions, el festival ha registrat anualment una mitjana de 2.000 participants amb un percentatge d’ocupació al voltant del 90 %. Els participants són principalment de les comarques gironines (66 %) però amb un percentatge important de públic barceloní (34 %). Cal destacar també l’alt nivell de satisfacció dels participants en el Vívid, ja que més del 95 % dels usuaris fan una valoració molt bona o bona de la seva participació en el festival.

Les entrades per a aquesta edició del Vívid es posen a la venda al web del festival a partir del 8 de març, a les 12 h.