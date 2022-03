CCOO i UGT han presentat aquest dijous una denúncia davant l’Audiència Nacional contra UberEats pel que entenen com un ‘ero encobert’, amb 3.000 ‘riders’ afectats. L’empresa digital de repartiment va decidir el 9 d’agost passat desconnectar tots aquells repartidors que fins ara operaven com a autònoms ala seva aplicació i que no havien entrat en nòmina en alguna de les diverses subcontractes que va triar l’empresa per continuar prestant el seu servei. La direcció de la companyia de les motxilles verdes va prendre aquesta decisió per donar compliment a la nova ‘llei Rider’, que reforça la presumpció de laboralitat dels repartidors en plataforma i obliga les empreses a contractar-los com assalariats.

Els sindicats han decidit impugnar la decisió unilateral d’UberEats, que va deixar sense indemnització ni cap tipus de compensació aquests 3.000 riders, segons els seus càlculs, al carrer. Ja que, al ser treballadors autònoms, l’empresa pot desconnectar-los de manera unilateral i no té obligació de concedir-los cap pagament o recol·locació. Drets que sí que haguessin tingut en cas de ser treballadors assalariats. El ‘modus operandi’ d’UberEats difereix, amb les seves particularitats, de la reacció d’una altra de les grans companyies del sector: Deliveroo. La firma de les motxilles blau cel va decidir abandonar Espanya i cessar-hi les operacions a causa de l’increment de costos que li implicava complir la nova legislació, que posava límit al model de falsos autònoms sota el qual operaven les principals plataformes de repartiment a domicili. Deliveroo ha decidit ingressar a nòmina els ‘riders’ amb què operava, per després negociar un acomiadament col·lectiu i saldar així els seus deutes pendents en terra espanyola, amb la voluntat d’evitar-se futurs litigis. L’altra gran firma que queda al sector, Glovo, no ha desconnectat massivament els seus repartidors autònoms, perquè no ha deixat de fer-los servir. La firma de les motxilles grogues va anunciar pocs dies abans de l’entrada en vigor de la ‘llei Rider’ que contractaria directament com a assalariats 2.000 repartidors, però que continuaria complementant la seva flota amb ‘riders’ autònoms. Un moviment que també està judicialitzat i denunciat per CCOO i UGT davant Inspecció de Treball. La ‘policia laboral’ haurà de determinar si, amb les noves condicions, aquest model compleix o no amb la legislació vigent. L’entrada en vigor de la ‘llei Rider’, amb què el Ministeri de Treball aspira a millorar les condicions laborals dels repartidors, no ha aconseguit acabar amb la conflictivitat al sector. Les plataformes no es van sentir partícips de les negociacions, ni representades pel resultat; per més que en aquell temps estaven representades i afiliades a la gran patronal CEOE, que va avalar l’acord. Cosa que s’ha traduït en moviments per driblar part de les responsabilitats que la laboralització de les flotes els hauria suposat. Glovo ho ha fet mitjançant el manteniment d’un nombre important d’autònoms i UberEats desresponsabilitzant-se de tots aquells repartidors que no van entrar a treballar a les subcontractes que ara li presten el servei de repartiment.