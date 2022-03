Viure a Barcelona és avui un 31% més car que fa cinc anys i un dels motors d’aquest encariment és el preu de la vivenda. Pagar un sostre, ja sigui de lloguer o de compra, i els subministraments es mengen a la capital catalana gairebé la meitat del pressupost de la majoria de llars, segons l’informe anual elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L’organisme quantifica el salari mínim per poder viure dignament a la ciutat de Barcelona en 1.435,26 euros bruts al mes. Les dades fan referència al 2021 i encara no tenen en compte en tota la seva magnitud la recent escalada de preus, especialment pel que fa a la factura energètica. L’últim any, una de les despeses de les famílies que ha baixat és l’educació, fruit de la recent reducció de taxes universitàries aplicada pel Govern.

El cost de la vida a la capital catalana continua sent substancialment més elevat que a les ciutats limítrofes, tot i que el progressiu i ininterromput augment del preu de la vivenda s’està notant també en municipis com l’Hospitalet, Badalona, Sant Joan Despí i molts altres municipis de l’àrea metropolitana. La prova d’això és que la bretxa entre el que costa viure a la capital i a la resta de ciutats i pobles de la gran Barcelona ha disminuït l’últim any.

Segons càlculs de l’AMB el 2020 per viure a la capital es necessitava el 12% més de sou que a la resta de ciutats de la conurbació, mentre que un any després la diferència s’ha reduït al 10,2% i s’ha de rebre un salari mínim de 1.302,5 euros bruts al mes. I és que el percentatge del pressupost que les famílies dediquen més enllà de Barcelona a pagar hipoteca o lloguer ha guanyat pes: fa un any es menjava el 43% del sou i ara es menja el 44%.

Esperant la inflació

L’informe de l’AMB, per dates, encara no mesura l’actual i bel·ligerant escalada de la inflació que registren actualment els preus, afectats més recentment per la guerra d’Ucraïna. A la mitjana de l’Àrea Metropolitana les famílies destinen l’11% del pressupost a subministraments, una partida que té possibilitats d’augmentar en l’informe de l’any que ve. Així com el 20% que destinen a alimentació per l’encariment de productes bàsics com el blat i l’oli de gira-sol que ja s’està notant als supermercats catalans fruit del conflicte bèl·lic. Tot això quan falta quantificar les futures afectacions que tingui sobre l’economia continental el conflicte bèl·lic.

No és el mateix viure sol que en família i no és el mateix a final de mes tenir fills que no tenir-los. L’informe de l’AMB té en compte aquestes particularitats i traça diferents salaris mínims de referència per a les diferents situacions personals. Viure sol a la gran Barcelona costa 1.553,8 euros; una família monoparental amb un menor a càrrec necessita 2.220,8 euros; una parella sense fills necessita que cadascun guanyi un mínim de 1.054,8 euros i una parella amb dues criatures han de rebre dos sous de 1.547,2 euros cadascun.