El consum fora de casa va créixer el 23,4% el 2021 i es va aproximar a nivells prepandèmia. Les dades de la consultora Kantar evidencien la progressiva normalitat dels hàbits de consum i que el traspàs de consum del súper a la restauració s’està produint, tot i que a un ritme una mica més lent del previst fa un any. Totes les regions van estar al voltant del 80% de la recuperació en l’últim trimestre del 2021, i l’any va acabar amb Madrid al capdavant, seguit de Catalunya, Aragó i Andalusia. L’hostaleria independent va accelerar els resultats al desembre. Durant l’any passat, l’entrega de menjar a domicili (delivery) va augmentar en 11 punts la penetració respecte al 2019, i va arribar a un acumulat del 45% del total del consum fora de casa. El teletreball s’ha implantat menys del previst i això està afavorint la restauració.

Freqüència de consum

Per als experts de Kantar, la freqüència de consum continua sent la gran assignatura pendent del sector de la distribució. La despesa per acte, al contrari, supera la de fa dos anys, a l’arribar als 9,2 euros. Aquest increment del rebut es trasllada a la despesa per persona, que ha augmentat un 11% respecte al 2019, en part per l’alça general dels preus després de la pujada de costos. Per regions, totes les zones van estar al voltant del 80% de la recuperació en l’últim trimestre del 2021, i l’any va acabar amb Madrid al capdavant, amb un índex de millora del 87%. La velocitat de recuperació ha estat íntimament lligada a les diferents normatives i restriccions en hostaleria.

Quant a les edats, són els clients més grans (de 50 a 75 anys) els més actius en el consum fora de casa. El relax i el plaer es converteixen en les principals motivacions per sortir, en detriment de la feina. D’altra banda, l’hostaleria independent va accelerar els resultats l’últim mes de l’any, en què va arribar a un percentatge de recuperació del 78% en l’acumulat del 2021. Destaquen també les bones xifres obtingudes pels restaurants de servei ràpid, que van ser més resilients quan hi ha haver confinament i restriccions, en part gràcies al bon desenvolupament que ja tenien del delivery.

Hàbits

Els agregadors (Uber Eats, Just Eat, Glovo...) han ajudat a generar l’hàbit de compra al canal de menjar a domicili, que ha afegit compradors a tot el món; el creixement més gran a Europa prové dels més grans de 50 anys, cosa que permet ampliar el perímetre del target de clients. Tant és així que, segons Kantar, té un abast més gran que l’ecommerce i gairebé quatre vegades més d’actes de compra que l’ecommerce d’alimentació i begudes. Per la seva part, les propostes de «llest per menjar» també han crescut; en concret un 11% versus el 2020. En aquest sector, Madrid té el pes més gran del conjunt d’Espanya, seguit de la zona de Llevant i Andalusia.