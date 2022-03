L’empresa d’assessorament hospitalari i codificació sanitària Asho i el Barcelona Supercomputing Center (BSC) han presentat aquest dimarts la seva col·laboració en el desenvolupament de solucions a partir d’intel·ligència artificial. La gestió sistematitzada de grans volums de dades sanitàries s’ha convertit en vital per millorar la vigilància epidemiològica i la incidència del coronavirus o per estudiar tractaments. L’ús de la intel·ligència artificial obre noves portes per a l’optimització de la informació rebuda o l’anàlisi de simptomatologies. La prova o l’observació mèdica passen a disposar de codis estandarditzats comparables, cosa que accelera i millora les teràpies.

Asho preveu superar aquest any els dos milions d’euros de facturació després de tancar l’exercici 2021 amb una facturació de més d’1,8 milions d’euros, després d’un creixement interanual del 25,6%. Un dels objectius d’Asho aquest 2022 és continuar apostant per la intel·ligència artificial amb la inversió de més de 77.000 euros en un contracte amb el BSC. Aquesta aliança permetrà al BSC desenvolupar un protocol tècnic que serveixi com a base per a la implantació de recursos i components ‘software’ per extreure automàticament informació de rellevància per a la codificació a partir de dades en forma de textos clínics, segons Martin Krallinger, cap de la unitat de mineria de textos al Barcelona Supercomputing Center. «Amb aquest contracte, tenim l’objectiu de generar sinergies amb el Barcelona Supercomputing Center quant a coneixements i ser capaços d’ampliar les nostres línies de negoci», va assegurar Carlos Sevillano, director comercial d’Asho. Asho defensa que la intel·ligència artificial no substituirà els metges, sinó que permetrà incrementar les eines i prendre decisions amb el suport científic justificat. Amb una quota de mercat en el seu camp del 47%, Asho està especialitzada a oferir serveis amb valor afegit en els sistemes d’informació hospitalaris que faciliten la gestió i el treball dels professionals clínics. Des dels seus inicis fa 27 anys, ha codificat més de 8,6 milions d’altes i n’ha concentrat 3,1 milions en els últims cinc anys. El Barcelona Supercomputing Center és el centre pioner de la supercomputació a Espanya, ubicat a Barcelona. És un centre d’investigació format per més de 500 científics i gestiona la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES). Es va crear l’1 d’abril del 2005 i és un consorci compost pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d’Espanya (60%), la Conselleria d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (30%) i la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (10%). L’emblema del BSC-CNS és el superordinador MareNostrum, situat dins d’una antiga capella a Torre Girona.