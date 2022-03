Aquest dimarts 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, està convocada una vaga general a Catalunya. Malgrat això, aquest any només la CGT ha registrat en temps i forma una convocatòria legal per donar cobertura a les treballadores que vulguin parar per protestar contra les discriminacions de gènere al mercat laboral. El <strong>Departament de Treball</strong> de la Generalitat ha publicat el decret dels corresponents serveis mínims, que garantiran, entre altres, el 85% de trànsit en el transport públic de trens i autobusos.

Garantia de desplaçaments

El Departament d’Empresa i Treball ha mantingut el mateix percentatge de cobertura que ha decretat altres anys per a les aturades del 8-M. També per garantir el transport d’aquelles persones que previsiblement es desplaçaran per assistir a les manifestacions convocades per reivindicar el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Els trens de Rodalies, el metro, l’autobús i el tramvia de Barcelona i els Ferrocarrils de la Generalitat hauran de garantir una freqüència del 85% del servei durant tot el dia. El mateix percentatge s’haurà de respectar en el cas dels autobusos interurbans i el passatge que connecta el centre de Barcelona amb l’aeroport del Prat.

Canals d’informació

Els operadors de transport públic mantindran actualitzada la informació del servei a través dels canals d’informació habituals.