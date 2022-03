Samsung ha sigut víctima d’un important atac cibernètic que li ha robat una gran quantitat de dades confidencials internes de l’empresa. Així ho ha confirmat aquest dilluns la multinacional tecnològica coreana, que ha assegurat que entre la informació compromesa també hi ha el codi font dels seus dispositius mòbils Galaxy.

El portal ‘Bleeping Computer’ va assenyalar divendres que els pirates informàtics haurien robat fins a 190 GB de dades, entre les quals hi hauria el codi utilitzat per al xifratge i bloqueig biomètric dels Galaxy, una informació no confirmada per Samsung. Els agressors van publicar una captura de pantalla del codi font sostret que podrien haver enviat als directius de la companyia com a xantatge per sol·licitar el pagament d’un rescat econòmic.

La setmana passada el grup de pirates informàtics Lapsus$ es va atribuir la responsabilitat de l’atac contra Samsung. Aquest grup ha sigut protagonista en les últimes setmanes perquè va perpetrar un atac cibernètic contra la multinacional tecnològica nord-americana Nvidia que va provocar interrupcions en els seus sistemes interns.

En la nota publicada aquest dilluns, Samsung tampoc confirma la suposada autoria d’aquest atac informàtic, tot i que sí que ha matisat que no s’han sostret dades personals dels treballadors ni dels clients. «D’acord amb la nostra anàlisi inicial, la violació involucra alguns codis font relacionats amb el funcionament dels dispositius Galaxy, però no inclou la informació personal dels nostres consumidors o treballadors», diu el text. «Actualment, no preveiem cap impacte per al nostre negoci o clients. Hem posat en marxa mesures per evitar nous incidents com aquests i continuarem donant servei als nostres clients sense interrupcions.»