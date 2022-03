«Venen temps durs», deia aquest cap de setmana el president del Govern central, Pedro Sánchez, en relació amb la guerra d’Ucraïna i la vertiginosa escalada dels preus de l’energia. I aquest dilluns el líder de l’Executiu s’ha reunit amb la patronal i els sindicats per començar a definir com repartir-se aquesta duresa entre l’esquena d’empreses i treballadors. Els agents socials han defensat la seva autonomia a l’hora de pactar com han de pujar els sous durant els pròxims anys i han desconfiat del «pacte de rendes» que durant els últims dies han invocat des de la Moncloa.

«És com quan ja tens el títol de la pel·lícula, però encara no tens l’argument», ha definit el president de la CEOE, Antonio Garamendi, amb referència a la falta dels continguts concrets d’aquest pacte de rendes. «Veurem si hi ha perímetre per anomenar-ho ‘pacte de rendes’», ha coincidit el secretari general de CCOO, Unai Sordo. Els agents socials desconfien de la voluntat del Govern central de marcar-los l’agenda i els temps i constaten diferències de pes tant pel que fa als salaris, com a altres mesures per repercutir l’escalada de preus. «La guerra no pot tocar el full de ruta que ens havíem marcat», ha asseverat el líder de la UGT, Pepe Álvarez.

El Govern podria esmorteir l’augment de costos de l’energia a les butxaques d’empreses i treballadors a través de transferències de fons públics, com bons socials elèctrics per a les famílies vulnerables o subvencions per a les companyies. No obstant, en la reunió d’aquest dilluns no s’ha entrat a tal nivell de concreció, segons les explicacions donades pels màxims representants de la patronal i els sindicats.

Les centrals advoquen per introduir elements en aquest pacte de rendes que generen al·lèrgia entre els empresaris, tal com ha quedat de manifest en les compareixences posteriors a la reunió d’aquest dilluns a la Moncloa. CCOO i la UGT veurien amb bons ulls pujades d’impostos de societats o límits a l’hora de repartir dividends en empreses amb beneficis. I els patrons foragiten la intervenció de l’Administració en els seus comptes si això es tradueix en més costos. «Si el que tenim és una regulació absoluta de la vida econòmica, ens semblarà tremendament perillós», ha apuntat Garamendi.

Revisió salarial

No està clar quines matèries voldrà introduir el Govern central per donar forma al seu pacte de rendes, el que sí que han volgut deixar clar els agents socials és que les seves negociacions en l’àmbit bipartit seguiran el seu curs al marge d’aquest. I aquí les posicions estan clarament allunyades. Les centrals ofereixen perdre poder adquisitiu ara si es recupera abans del 2025. «Les clàusules de revisió salarial són elements fonamentals per poder arribar a acords més o menys flexibles», ha afirmat Álvarez. Però els patrons no els recullen el guant i rebutgen vincular al mateix nivell salaris i inflació. «La indexació a la inflació seria un error immens», li ha replicat Garamendi.

Els agents socials van iniciar el 3 de març la negociació d’un nou Acord Estatal per a la Negociació Col·lectiva (AENC), amb la intenció d’accelerar i pactar abans de març una forquilla d’increments salarials per als pròxims tres anys per traslladar a les seves federacions, perquè després aquestes negociïn conveni a conveni. Les converses estan en fase incipient i de moment l’acord és llunyà. «Si no hi ha pacte, cada conveni serà una trinxera. I en alguns guanyarem el 6%, 7% o 8% i en d’altres no», augura una font sindical consultada.