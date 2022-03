Inici de la setmana amb els plafons tenyits de vermell. Les borses es desplomen aquest dilluns com a conseqüència de l’evolució de la invasió russa d’Ucraïna i l’impacte que està tenint en els preus de l’energia. Després de les fortíssimes caigudes de la setmana passada, en comptes de recuperar-se, els mercats de renda variable es continuen enfonsant, condicionats pel conflicte armat. Les caigudes arriben al nivell del 5% en un ambient d’elevada volatilitat, dominat per les vendes.

Dins de l’Ibex, pràcticament tots els títols cotitzen en vermell, amb IAG i Inditex que lideren els descensos. La millor evolució la registren Repsol, Solaria i Siemens Gamesa. La tendència general és a la baixa i, a més, dependrà encara més de com obrin els mercats als EUA. Els futurs nord-americans perden entre un 1% i un 1,8% (el del Nasdaq). La jornada ha sigut també molt negativa als parquets d’Àsia, amb caigudes de més del 3% per al Hang Seng i del 2,90% per al Nikkei.

Els elevats preus de l’energia, amb un petroli en nivells rècord, igual com el preu de l’electricitat al mercat majorista, continuen pesant com una llosa en l’ànim dels inversors. Els pronòstics són d’una elevada i persistent inflació en els pròxims mesos.