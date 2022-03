El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, s’ha reunit amb els membres del comitè consultiu d’accionistes de l’entitat per comentar els resultats de l’exercici 2021, la consolidació del lideratge de CaixaBank en el sistema financer espanyol després de la integració de Bankia i la proposta de retribució a l’accionista.

Durant la trobada, Gortázar ha destacat als membres del comitè consultiu «l’exitosa execució de la integració de Bankia, la més gran de la història del sector a Espanya». Al seu torn ha argumentat que el 2021 CaixaBank ha millorat encara més la seva excel·lent posició de fortalesa financera, cosa que permet continuar recolzant famílies i empreses, i normalitzar la política de remuneració a l’accionista.

«Retornem a la nostra política tradicional de dividend en efectiu per al 2021. A més, de cara a l’exercici 2022 tenim la intenció de distribuir entre un 50% i 60% del benefici i executar un programa de recompra d’accions», ha explicat.

Gortázar també ha avançat que CaixaBank compta amb una magnífica base de partida per aprofitar les oportunitats que puguin sorgir durant els pròxims anys i, amb aquest objectiu, treballa «per definir les línies estratègiques de l’entitat per afrontar el futur».

Els membres del comitè consultiu també s’han reunit amb el director financer de CaixaBank, Javier Pano, qui ha aprofundit en els resultats econòmics de l’entitat el 2021. A més, els integrants d’aquest òrgan consultiu han participat en una sessió de treball amb Raúl Marqueta, director d’Acció Social de la Xarxa, que ha presentat els principals projectes en què col·labora CaixaBank.

CaixaBank va ser la primera entitat financera en l’Ibex 35 a comptar amb un comitè consultiu d’accionistes que té per objectiu proposar, fomentar i valorar accions i canals de comunicació per millorar el diàleg entre l’entitat i els seus accionistes. Està format per membres representatius de la base accionarial i, segons estableix la seva normativa, la permanència màxima és de tres anys, per la qual cosa anualment es renova una part.