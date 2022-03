Mercedes-AMG ja va demostrar del que era capaç amb la presentació de la seva interpretació extrema de l’EQS. No obstant, des d’Affaltarbach no s’han conformat amb la berlina de luxe, sinó que també treballen l’EQE, una berlina prèmium elèctrica per ampliar la seva cartera de productes electrificats i traslladar la seva mestria a l’hora de crear esportius a un nou model.

A diferència del que ha passat amb l’EQS, AMG ha creat dues versions de l’EQE, que ofereixen dos nivells de potència. No obstant, tant el 43 4Matic com el 53 4Matic+ disposen de dos propulsors elèctrics que ofereixen tracció total. En aquest sentit, la versió menys potent és de 476 CV i 858 Nm de parell màxim i és capaç d’accelerar de 0 a 100 en 4,2 segons i d’arribar a una velocitat màxima de 210 quilòmetres per hora. Per sobre, l’EQE 53 4Matic+ incrementarà la potència total fins als 626 CV i el parell màxim fins als 950 Nm. Com tots els elèctrics, entrega tota la seva força des de zero, accelera fins als 100 quilòmetres en només 3,5 segons i para l’agulla als 220.

Xifres de superesportiu que fins i tot es poden millorar amb el paquet opcional AMG Dynamic Plus per fer-lo arribar als 687 CV i 1.000 Nm de parell motor i reduir a 3,3 segons el temps en què arriba als 100 quilòmetres. La bateria en els dos casos serà de 90,6 kWh de capacitat, amb la qual cosa disposa d’un màxim de 533 quilòmetres d’autonomia en la versió menys potent i de 518 en la més potent. La bateria pot carregar fins a un màxim de 170 kW de potència.

Com és habitual, estèticament no varia gaire respecte al model estàndard de Mercedes-Benz ni en interior ni en exterior, més enllà de detalls que accentuen la seva esportivitat, com unes llantes exclusives i detalls en negre. Més canvis experimenta el xassís, amb una posada a punt ‘racing’ a partir d’una suspensió pneumàtica adaptativa, barres estabilitzadores i discos de fre de 44 centímetres –necessaris per domar un pes de dues tones i mitja–. Molts elements els hereta de l’AMG EQS. A més, disposa de tres modes de conducció que actuen sobre alguns dels components i sobre la resposta de l’accelerador per adaptar-se a les necessitats de conducció. Mentre que el Comfort optimitza l’autonomia, l’Sport i l’Sport+ alliberen tot el seu potencial.