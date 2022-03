Sembla que és clar que l’ electrificació és el futur de l’automòbil. Si és per convenciment dels fabricants o per obligació de les administracions, que de vegades prenen decisions pensant en els vots abans que en el planeta no se sap, però el que és cert és que el futur de l’automoció és elèctric. No obstant, ¿és només elèctric? Tot sembla que apunta en aquesta direcció, amb regions com ara Europa decidides a prohibir la combustió la pròxima dècada i els fabricants desenvolupant vehicles elèctrics per complir les restriccions i els requisits europeus. Tot i així, hi podria haver alternatives, també zero emissions, perfectament factibles. I una és l’ hidrogen.

L’ hidrogen és l’element més abundant de la Terra i ja hi ha maneres de fer-lo servir en vehicles per a la propulsió, que a més és neta segons el mode de producció. A més, es pot fer servir en el que es coneix com la tecnologia de la pila de combustible o en motors de combustió, alternativa en què estan treballant diverses marques, com ara la recent aliança entre Toyota, Subaru, Mazda, Kawasaki i Yamaha, que creuen que el futur és un mix entre l’electrificació i altres opcions, com l’hidrogen, que ofereixin al client un ventall d’opcions que s’adapti a les seves necessitats.

Actualment, només es venen dos turismes d’hidrogen, el Toyota Mirai i el Hyundai Nexo després de la descontinuació, el 2021, de l’ Honda Clarity en mercats com el nord-americà. Malgrat que les vendes van créixer un 82% l’any passat a tot el món, la xifra final es va quedar en 15.538 unitats, un nombre ridícul tenint en compte que anualment es venen desenes de milions de vehicles. Tot i els seus punts forts, la falta d’una aposta decidida ha comportat que els vehicles d’hidrogen no s’enlairin i competeixin amb els elèctrics. De fet, la infraestructura de proveïment és pràcticament nul·la, amb, per exemple, només sis estacions a Espanya.

Avantatges i desavantatges

Els vehicles d’ hidrogen actuals, a falta encara de motors de combustió d’aquest carburant, funcionen com els cotxes elèctrics. Els motors elèctrics que té s’alimenten de l’electricitat creada en un component anomenat ‘pila de combustible’ a partir de la barreja de l’hidrogen i l’oxigen en una reacció que només produeix vapor d’aigua i electricitat. Els avantatges són clars. Són vehicles ‘zero emissions’, més lleugers que els vehicles elèctrics, ja que la bateria és petita, i el proveïment és ràpid, tant com omplir un dipòsit de gasolina. Els desavantatges inclouen un preu elevat dels cotxes, fruit del poc avenç de la tecnologia i de la falta d’investigació de les marques, l’esmentada escassetat d’infraestructura i el cost de l’obtenció de l’hidrogen mitjançant l’electròlisi d’aigua, l’únic procés de producció 100% net.

Encara que ho té tot en contra, diverses companyies estan investigant el potencial de l’hidrogen per al futur. Firmes com BMW fan proves en models específics, com ara el iHydrogen Next per a la marca alemanya o una variant del Defender de Land Rover adaptada per fer servir aquesta tecnologia. Fins i tot en la competició veuen l’hidrogen com un carburant potencial per al futur. Al Japó, el grup abans mencionat treballa per crear motors de combustió i competir amb cotxes d’hidrogen, mentre que els organitzadors de la Extreme E preparen l’arribada el 2024 de la Extreme H, una competició equivalent, però a partir de vehicles propulsats amb la tecnologia de la pila d’hidrogen.

Tot i que l’hidrogen comença a agafar força en l’automoció amb el recolzament de diverses marques i alguns països, com Espanya, que estudien invertir en obrir més estacions de recàrrega d’hidrogen, alguns gegants, com ara el Grup Volkswagen, un dels que més invertiran en electrificació, i Honda reneguen del potencial de l’hidrogen per al futur de l’automoció.