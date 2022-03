La invasió que Rússia ha llançat sobre Ucraïna, el conegut com a «graner d’Europa», comença a tenir conseqüències en els supermercats nacionals. Les grans cadenes han començat a limitar les vendes d’oli de gira-sol, un producte elaborat a partir d’unes llavors que majoritàriament procedien d’Ucraïna. Així la cadena d’alimentació Vegalsa-Eroski, limitarà a partir d’aquest dissabte la venda d’oli de gira-sol: es podran comprar un màxim de cinc ampolles als supermercats Familia i Eroski i dues caixes a Cash Record. També Mercadona ha pres una mesura similar i ha imposat un límit de cinc litres per client.

Segons ha explicat Velgasa-Eroski, «en el dia d’avui» no hi ha un problema de desproveïment d’aquest producte, però la mesura es pren amb l’objectiu d’evitar que es tensi la cadena de subministraments. Al llarg dels últims dies, la companyia ha notat que els clients comencen a fer provisió d’ampolles, així que ha decidit limitar les compres perquè no es propagui un efecte com el que va passar amb el paper higiènic al començament de la pandèmia de la covid.

Des de Velgalsa-Eroski recorden que, a diferència dels períodes de confinament, ara l’hostaleria, consumidora intensiva d’aquest producte, està oberta sense restriccions.

Per la seva banda, José Vicente Herrero, gerent general del fabricant de rosquilletes Productos Velarte, comparteix la inquietud dels supermercats i afirma: «Si la guerra s’agreuja hem de buscar alternatives a l’ús estandarditzat de l’oli de gira-sol en alguns productes», explica. Per capejar aquesta escassetat, Herrero detalla que la seva companyia planeja «centralitzar la producció en grans tirades», prioritzant els seus productes estrella.