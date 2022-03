El Mobile World Congress (MWC) del 2022 ja ha tancat les portes. Una bona edició, conclouen els organitzadors, satisfets per haver superat les expectatives. Tot i que aquests dies el focus hagi estat més posat en la guerra d’Ucraïna, que com és lògic domina el panorama informatiu i ha restat rellevància a les altres notícies. Així, la gran cita de la tecnologia mòbil no ha acaparat l’interès mediàtic d’altres vegades, però això no significa que hagi perdut gens ni mica d’importància, com aparador mundial d’avenços tecnològics i gran impulsor econòmic de la ciutat de Barcelona. És més, després de dos anys de pandèmia –recordem: l’edició del 2020 es va anul·lar i la del 2021 va funcionar a mig gas– el retorn de l’activitat incessant que caracteritza el Mobile als pavellons del recinte de la Gran Via de la Fira de Barcelona era la imatge més esperada. D’«emocionant» ho va arribar a qualificar John Hoffman, conseller delegat de la GSMA i pare del MWC. I sense desmerèixer les xifres econòmiques que prestigien el saló, la intangibilitat, la part emocional a què es referia Hoffman, també és molt important. Que el Mobile hagi acollit més de 60.000 visitants aquest any i que empreses de fins a 160 països hi hagin exposat les seves novetats és un dels millors balanços possibles, que esborra de cop el pitjor temor a què es va enfrontar el saló. En l’apartat tecnològic, el MWC ha sigut el de l’expansió del 5G, la robòtica, la intel·ligència artificial i el desembarcament del metavers (encara incipient). El Mobile ha tornat. Ha superat el repte i ho ha fet amb nota.

Barcelona també s’ha vist beneficiada. Hotels (10.000 places reservades) i restaurants han rebut una empenta d’activitat molt benvinguda, i es calcula un retorn econòmic de 240 milions d’euros per a la ciutat. És gairebé la meitat de l’impacte d’abans de la pandèmia, el 2019, quan es va superar el rècord dels 100.000 visitants, però s’ha de tenir en compte que l’organització de l’edició d’aquest any encara ha estat marcada per les restriccions pel coronavirus. Tot fa pensar que el saló continuarà creixent el 2023, amb permís de la pandèmia. Seria equívoc pensar que l’influx del MWC a Barcelona es restringeix a la setmana que dura la fira. La imatge de la ciutat perdura més enllà, després que els congressistes tornin als seus països. L’èxit de la fira per si mateixa, però també el bon record que els visistants s’emportin de la seva estada a la ciutat, situa el nom de Barcelona com a destinació cosmopolita i de turisme de qualitat. No només en l’àmbit turístic: també ha servit de pol d’atracció per a empreses tecnològiques innovadores, encaminant l’economia local a sectors d’alt valor afegit.

El tàndem Barcelona-MWC funciona amb un excel·lent resultat des del 2006, un vincle que sembla haver-se reforçat després de la crisi del coronavirus. Ni tan sols quan les tensions del procés es van traslladar al carrer es va trencar el vincle. El contracte s’acaba el 2024 i no han transcendit converses formals sobre la seva renovació. És evident l’interès de Barcelona per continuar acollint el saló, com també que és un pastís molt sucós per altres metròpolis (només s’ha de recordar l’«anirem a buscar» de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz-Ayuso, el 2019). No obstant, difícilment la GSMA trobi més disposició i aliança entre les administracions de tots els àmbits per acollir la seva fira tecnològica com la trobarà a la capital catalana.