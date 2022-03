Si les empreses espanyoles arribessin als 6 treballadors de mitjana que registra la Unió Europea (UE), el teixit generaria 1,2 milions de nous llocs de treball, la massa salarial anual s’elevaria en 29.000 milions d’euros, les arques de l’Estat ingressarien 20.000 milions més a l’any i, en definitiva, el Producte Interior Brut (PIB) del país s’engreixaria un 5,2%. I més a Catalunya, on la mateixa anàlisi reflecteix que incrementar la mida de les empreses es traduiria en 270.000 nous llocs de treball, un sou anual conjunt 8.800 milions d’euros més alt i en 4.000 milions més de recaptació pública. Amb tot això, el PIB de la comunitat creixeria un 6%, fins i tot per sobre del del conjunt del país.

Aquestes són les principals conclusions d’un informe elaborat per la Confederació Espanyola de la Petita i la Mitjana Empresa (Cepyme) i presentat aquest dijous junt amb Cepyme i Foment del Treball, en el marc de l’anunci d’una «aliança estratègica permanent» entre les tres entitats precisament per, en paraules del president de la patronal de la gran empresa, Josep Sánchez Llibre, potenciar la mida de les pimes a Espanya.

Segons aquesta radiografia, el 99,8% de les companyies que operen a l’Estat són de mida micro, petita o mitjana (és a dir, tenen menys de 250 empleats i facturen anualment menys dels 50 milions), ocupen de mitjana 4,7 treballadors, operen amb un salari mitjà un 50% inferior al de la gran empresa i tenen un nivell de productivitat (122.000 euros de vendes per empleat) considerablement inferior al de la mitjana de la UE (135.000 euros).

Competitivitat

«La mida de l’empresa clarament incideix en la seva competitivitat i en la competitivitat del país, per tant, fer créixer l’empresa és sinònim de millora de la competitivitat», ha afirmat el president de Cepyme, Gerardo Cuerva, que ha posat la meta a arribar als 9 treballadors que tenen de mitjana les companyies del Regne Unit o fins i tot als 12 que registra Alemanya.

¿Com es pot fer? Les tres entitats s’han conjurat per demanar, per exemple, que les obligacions fiscals, comptables o burocràtiques que adquireix una companyia quan comença a contractar més gent (sobretot quan passa de 49 a 50 empleats) es retardin quatre anys per donar marge a la consolidació d’aquest creixement. O que es fomentin les fusions entre firmes i la formació a directius i propietaris.

«Créixer a base de guanyar clients és molt lent», ha contextualitzat la presidenta de Fepime, Helena de Felipe, en un al·legat a favor de les fusions en què també ha recomanat assumir que no totes les companyies poden sostenir el ritme. «No podem invertir en totes les pimes –ha assegurat– hem d’invertir en les que estan preparades [per tirar cap endavant] i, és cert, algunes es quedaran pel camí».

Taxa de supervivència

De fet, un altre problema que posa de manifest l’informe i que ha destacat Cuerva és la taxa de supervivència de les empreses espanyoles, que, amb dades del 2018, és de les pitjors de la Unió Europea. «A Espanya, la taxa de natalitat d’empreses no és un problema, però, lamentablement, el 50% desapareix passats tres anys, aquí hi ha el quid de la qüestió», ha manifestat el president de Fepyme.

El document relaciona també aquests nivells de mortalitat amb la mida de les societats del país: com més gran és la seva dimensió –recull l’informe–, més gran és la capacitat de superar les crisis. «No més pressió fiscal i sí creixement d’empreses», ha sintetitzat Cuerva.