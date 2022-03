La pagesia diu "prou" i una setantena de tractors han respost a la crida a la mobilització feta per Unió de Pagesos (UP). Les columnes de tractors provinents de l'Alt i el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Selva i la Garrotxa han confluït a la seu de la Generalitat a Girona, on hi ha hagut la lectura del manifest.