La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha descartat una pujada fiscal «immediatament», a causa del context internacional marcat per la guerra de Rússia sobre Ucraïna, entre altres factors. Durant l’entrega del Llibre Blanc del Comitè d’Experts per a la Reforma del Sistema Tributari, la ministra ha assegurat que «no és justament en aquesta setmana un moment en què plantejarem fer de manera immediata cap pujada fiscal. I vull plantejar-ho amb tota l’honestedat perquè es comprengui el context en què ens movem».

Per la ministra, aquest document, d’unes 800 pàgines, servirà per «pensar en el mitjà termini que requereix el nostre sistema tributari, perquè una reforma fiscal es pugui compassar en cada moment i garantir, com un instrument més, aquella igualtat de totes les persones, visquin on visquin».

«Haurem de ser capaços d’adaptar les circumstàncies que vivim com a país per acompanyar aquest document», ha dit la ministra, que ha deixat clar que quan el Govern va demanar aquest informe «no estava en la clau que estaríem en una guerra d’aquestes característiques».

La ministra ha destacat que la política fiscal del Govern ha compassat les necessitats del moment i ha recordat les rebaixes fiscals en l’àmbit de la llum, així com la seva pròrroga fins al 30 de juny, davant l’impacte derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna.

Durant la seva intervenció, la ministra ha agraït el treball al grup d’experts, mentre ha deixat clar que el seu informe «no reflecteix la postura del Ministeri d’Hisenda i, per tant, no anticipa les mesures que adoptarà el Govern i que, en qualsevol cas, sempre tindran en compte la realitat econòmica».

«Pròxims mesos i anys»

«El Govern l’estudiarà amb detall al llarg dels pròxims mesos i anys i formularà propostes que permetin el consens més gran possible amb els grups polítics de l’arc parlamentari», ha apuntat Montero.

Tot i que analitza el conjunt del sistema tributari, el document fa especial recalcament en la fiscalitat mediambiental, l’impost de societats, la tributació de l’economia digitalitzada i la fiscalitat en les activitats econòmiques emergents, així com l’harmonització de la tributació patrimonial.