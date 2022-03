El Consell Comarcal de l'Alt Empordà (CCAE) ha adjudicat les obres de la segona fase del Centre de Tractament de Residus de Pedret i Marzà per més de 4 milions d'euros (MEUR). Després d'alguns retards, una Unió Temporal d'Empreses formada per Contratas Vilor Sl i Can Pipa assumirà els treballs. En aquesta segona fase, es farà una planta de desballestament de voluminosos, una deixalleria comarcal i el triangle; un edifici de 750 metres quadrats que a banda de contenir totes les dependències administratives serà l'epicentre de l'activitat educativa del centre. Les obres, que tenen un termini de 16 mesos, executaran una part d'instal·lacions comuna amb el nou Centre d’Acollida d’Animals.

Nou BCIL a la comarca D'altra banda, el darrer ple del Consell també ha aprovat, per unanimitat, convertir l'Oratori Sant Pius V de Cadaqués com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Segons la Llei de Patrimoni Cultural Català és competència dels consells comarcals declarar els BCIL els béns de municipis de menys de 5.000 habitants. L'oratori es va construir amb posterioritat a la canonització de Pius V, l'any 1712. Pius V va ser el papa que va patrocinar la coalició i la formació de l'esquadra aliada que va vèncer els turcs a Lepant (1571). La victòria cristiana va suposar la fi de l'hegemonia turca a la Mediterrània.