L’informe del comitè d’experts per a la reforma fiscal d’Espanya inclou entre les seves propostes la creació d’un impost de caràcter mediambiental que gravi la compra de bitllets d’avió amb una taxa de 7,85 euros per passatger, mesura que permetria recaptar entorn de 952 milions anualment.

El document, presentat aquest dijous, destaca els «importants costos mediambientals» que genera el transport aeri i considera que aquest tribut facilitaria un descens del nombre de passatgers que fa ús de l’avió i, alhora, acceleraria la transició ecològica en el sector. Segons la seva opinió, l’augment dels vols «juntament amb un limitat desenvolupament i introducció de tecnologies no contaminants» exigeix «actuacions correctores sobre el sector per evitar impactes inassumibles» després que entre el 2009 i el 2019 la xifra de passatgers «pràcticament es dupliqués, a la qual cosa se suma que la projecció és que continuï augmentant un fort ritme durant aquesta dècada.

La projecció del comitè d’experts pren com a base una taxa de 7,85 euros per passatger, que se situa «en el rang mitjà de les aplicacions europees» i és del mateix import que l’aprovat a Holanda el 2021.

Menys passatgers, menys gasos

Segons els seus càlculs, el tribut reportaria 952 milions d’euros anuals a les arques de l’Estat, faria que caigués en un 8,5% el nombre de passatgers (respecte a les estadístiques del 2019, quan Espanya va batre rècords en matèria de turisme) i les emissions d’efecte hivernacle es reduirien en un 5,6%.

La proposta pretén «incorporar els costos mediambientals als bitllets d’avió amb objectius de moderació de demanda», buscant afavorir «el canvi modal en trajectes curts» –és a dir, l’ús d’altres mitjans de transport com el tren– i alhora promoure «la implantació de tecnologies compatibles amb la transició ecològica».

De fet, el tribut no s’hauria d’aplicar sobre vols que no generin emissions directes de gasos amb efecte hivernacle, per llançar així un incentiu al sector.

L’informe inclou les conclusions de diversos estudis que analitzen les experiències existents a vuit països europeus, i precisa que en alguns casos s’han produït «reduccions significatives del nombre de passatgers» després de la introducció d’aquest impost.

«A causa de la rellevància de les activitats turístiques a Espanya, el comitè recomana una atenció especial als impactes d’aquesta proposta, a les seves interaccions amb la tributació del querosè d’aviació i a l’ús de part de la recaptació amb objectius compensatoris sobre l’esmentat sector», diu el document.

Els experts, a més, adverteixen que «una part important» dels turistes estrangers que visiten Espanya «ja es veuen afectats per impostos nacionals sobre els bitllets d’avió» per les taxes ja vigents als seus països d’origen.

Recomanen, així mateix, acompanyar aquesta mesura amb «mecanismes compensatoris» dirigits a les llars de menor capacitat econòmica per evitar que aquesta taxa dificulti el seu accés al transport aeri, i aconsellen «la devolució parcial del gravamen als residents a les Canàries, les Balears, Ceuta i Melilla».

Segons les seves estimacions, estendre la bonificació aèria vigent als que viuen en aquestes regions tindria un cost de 32,7 milions d’euros. EFE

