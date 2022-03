El Govern i la Generalitat han pactat aquest dimecres, a Madrid, el pagament de 695 milions de l’Estat per a la liquidació definitiva de deutes pendents per a infraestructures i per al finançament dels Mossos d’Esquadra.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, i el conseller d’Economia, Jaume Giró, han participat en la reunió de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals entre l’Estat i la Generalitat, que no s’havia tornat a celebrar des del setembre de 2018. En la reunió d’aquest dimecres les dues parts han acordat el calendari per abonar, entre el 2023 i el 2024, els 695 milions pendents de pagament dels acords adoptats llavors, amb unes entregues que Hisenda no va poder materialitzar per les pròrrogues pressupostàries del 2019 i el 2020.

En la trobada, Giró ha aprofitat per plantejar a la ministra la necessitat d’un nou ‘fons covid’ per afrontar aquest 2022 les despeses de la pandèmia i pel qual, segons els càlculs de la Generalitat, Catalunya hauria de percebre uns 1.600 milions d’euros. El conseller també ha demanat a la ministra que Hisenda faciliti la informació necessària per poder elaborar la balança fiscal autonòmica, en compliment de la llei 10/2012 per a la publicació d’aquesta estadística. A més, el dirigent català ha defensat que Catalunya pugui mantenir el cànon de residus.

Els acords del 2018

El setembre del 2018, la Comissió Mixta va acordar que en els Pressupostos de l’Estat del 2019 al 2022 s’inclourien partides per un import total de 759 milions d’euros en compensació pel dèficit inversor en infraestructures a Catalunya el 2008. Amb això es donava compliment a la sentència del Tribunal Suprem del 2017 relativa a la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Segons Hisenda, per les pròrrogues dels Pressupostos del 2019 i el 2020, no va ser possible incorporar les dotacions corresponents per complir amb aquest acord fins a l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021. Per satisfer els 359 milions d’euros pendents, ahir es va acordar que els Pressupostos de l’Estat del 2023 i el 2024 incorporin els imports de 200 i 159 milions d’euros, respectivament. Segons la Conselleria d’Economia, aquests 359 milions es destinaran a infraestructures de mobilitat de la Generalitat.

Una cosa semblant s’ha plantejat amb la quantitat que es deu per regularitzar el finançament dels Mossos d’Esquadra. En aquest cas, a l’Estat li queden per entregar uns 336 milions a la Generalitat que, segons el que s’ha acordat, se saldaran en els Pressupostos del 2023. A més s’ha acordat crear un grup de treball per valorar la compensació per l’equiparació del cos dels Mossos d’Esquadra a la resta de cos de seguretat respecte de la jubilació anticipada. La quantitat que correspongui es transferirà el 2022.

En la trobada també s’han abordat les negociacions per al traspàs integral del servei de Rodalies a Catalunya. Segons el Departament d’Economia, el conseller ha reclamat «més agilitat» per part de l’Estat a l’hora de concretar aquest traspàs que, segons el que estava previst en l’anterior llei de Pressupostos, s’havia d’haver produït abans d’acabar-se el 2021.