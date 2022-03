Ball de cadires al capdavant del grup Circutor. La família Comellas s’acaba de convertir en propietària única d’aquest conglomerat d’empreses industrials energètiques després de comprar la part que tenia a la família Ponts. Amb aquesta operació, de la qual no s’han revelat els detalls financers, Circutor queda en mans d’una sola família, que passa a tenir el 100% de l’empresa.

En aquesta nova etapa, detalla la companyia en un comunicat, l’empresa «consolida la seva aposta pel territori, per l’equip humà i per la innovació com a motors de creixement». En concret, l’objectiu per a aquest any és ampliar la plantilla entre un 6% i un 7% (està formada per 800 treballadors actualment) i arribar als 150 milions d’euros de facturació.

Fundada fa gairebé 50 anys, la companyia insígnia del grup, Circutor, té sis centres productius entre Espanya i la República Txeca i es dedica al disseny i fabricació d’equips que millorin l’eficiència energètica. Per exemple, màquines de mesura i control de l’energia elèctrica, sistemes de protecció elèctrica industrial, eines de filtrats o energies renovables.

De fet, el grup en el seu conjunt està format per sis unitats de negoci vinculades a l’ús eficient de l’energia elèctrica, que és l’eix sobre el qual gira aquest conglomerat amb seu a Viladecavalls (Barcelona). Entre aquestes empreses figura ara Circontrol, una empresa que va muntar la família Comellas pel seu compte (és a dir, sense la participació de la família Ponts), i entre les solucions tecnològiques, els carregadors per a vehicles elèctrics i les solucions industrials per captar dades.

Agilitat i adaptació al canvi

«Estem molt il·lusionats amb aquest nou projecte: ens permetrà fer front als reptes que demana l’actual sector elèctric, on l’agilitat i la capacitat d’adaptació al canvi són la millor recepta per aportar de forma sostinguda solucions de valor al mercat, mantenint sempre un model empresarial basat en el creixement sostenible i en la innovació», afirmen Joan Comellas i Núria Comellas.

Tots dos, segona generació que forma part del grup, ocupen càrrecs directius en diferents companyies de Circutor. Núria Comellas és la consellera delegada de Circontrol i Joan Comellas, el seu germà, és el director general de PickData, una altra empresa del grup.