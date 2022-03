La Federació Catalana de Càmpings (FCC), que representa el 70% dels càmpings catalans, alerta de les dificultats de mantenir el lideratge i que la majoria d’establiments continuïn estant en mans d’empreses familiars si l’administració els segueix posant pals a les rodes, ja que no elimina els obstacles que impedeixen als empresaris avançar i dur a terme les reformes necessàries perquè els seus establiments puguin continuar sent competitius. La Federació lamenta la persecució a què està sotmès el sector per part de l’administració, amb gran quantitat de normatives i instruccions tècniques que són de molt difícil i inassolible aplicació.

Des de la FCC destaquen la importància del sector. Segons dades de CaixaBank, que s’han donat a conèixer en una reunió entre representants de l’entitat financera i la Federació Catalana de Càmpings, el pes relatiu del sector del càmping a Catalunya en el conjunt del sector turístic ha arribat al 31% durant el 2020 i 2021 i s’ha incrementat un 10% respecte al 2019. Les dades recollides per CaixaBank indiquen també que durant el 2020 l’ocupació del sector a Catalunya ha estat del 35,4%, un 3,8% superior a la mitjana de l’Estat espanyol. A més, l’anàlisi situa els càmpings catalans al capdavant en nombre total de places amb relació al conjunt del sector a l’Estat espanyol (amb 271.419 places, el 35% del total del sector a Espanya) i també de capacitat dels establiments (941 places, mentre que la mitjana a Espanya és de 645 places). Per a la Federació Catalana de Càmpings, aquests indicadors demostren que els càmpings catalans són un sector amb una gran potència i un referent a nivell nacional i internacional. Segons la Federació, també revelen que els establiments han resistit millor la crisi derivada de la pandèmia i el conseqüent impacte en l’activitat turística en general. Això, unit als nous hàbits dels turistes arran de la pandèmia, que prefereixen allotjaments que els permetin estar en contacte amb la natura, ha fet que els establiments, tradicionalment en mans d’empreses familiars arrelades al territori, hagin començat a despertat l’interès dels fons d’inversió estrangers. La Federació en xifres La FCC compta amb 243 càmpings federats que sumen 226.858 places (el 83,5% del total) i creen 11.164 llocs de treball (el 82,6% del total del sector). Els objectius de la Federació Catalana de Càmpings són defensar els interessos dels empresaris dels càmpings de Catalunya, ser l’interlocutor del sector davant les administracions i l’opinió pública, assessorar els associats en tots els aspectes de la gestió empresarial i vetllar per la presència dels càmpings en els organismes i entitats del sector turístic i empresarial. CaixaBank CaixaBank Hotels & Tourism, la línia de negoci amb la qual l'entitat lidera el mercat turístic a través d'un model d'especialització i proximitat amb les empreses i negocis del sector, ha concedit un total de 2.600 milions d'euros de crèdit al sector hoteler i allotjaments turístics a Espanya durant l’any 2021, la xifra més alta de nou finançament que l'entitat ha destinat al sector en un sol any. Durant l’any 2021, CaixaBank Hotels & Tourism ha realitzat un total de 2.400 operacions de concessió de crèdit per tot el territori espanyol. Pel que fa a la distribució territorial, les comunitats autònomes que més volum de crèdit han rebut han estat les Illes Balears, Catalunya, Canàries i la Comunitat de Madrid. El departament de CaixaBank Corporate & Institutional Banking, inclou entre d'altres les àrees de negoci del banc orientades a prestar serveis especialitzats als clients com l'assessorament en fusions i adquisicions (M&A), la recerca de socis i desinversions, així com oportunitats d'inversió i mercat de capitals. Perspectives optimistes per al sector Segons l’últim informe sobre Turisme publicat per CaixaBank Research, les perspectives per al sector turístic conviden a ser més optimistes. El servei d’estudis de CaixaBank preveu que en els pròxims mesos la situació de la pandèmia registri una clara millora que permetrà recuperar el nivell de mobilitat domèstica i internacional i reinstaurar les tendències de millora anteriors a l’última onada de COVID-19. Les previsions de CaixaBank Research per l'exercici de l’any 2022 són que el PIB turístic se situarà en un nivell del 82% respecte al de l’any 2019 –un registre similar al de l’any 2016–, apuntant un creixement del 51% anual. A més, el servei d'estudis de CaixaBank assenyala que el paper dels fons Next Generation EU (NGEU) també serà important ja no sols per ajudar a pujar el creixement, sinó per apuntalar el potencial de creixement del sector a llarg termini, sufragant inversions en digitalització, sostenibilitat i millora d'infraestructures, que en l'actualitat són difícilment assumibles per una indústria turística molt danyada.