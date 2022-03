El Corte Inglés prossegueix en el procés de concentració de la seva activitat logística per al nord-est peninsular i les Balears. L’activitat del grup de grans magatzems està concentrant-se a la plataforma i instal·lacions que ja té al Vallès Oriental (Barcelona), dins de la primera corona logística, i com a mostra d’aquesta estratègia aquest dilluns s’ha donat a conèixer que el promotor immobiliari Panattoni ha adquirit la plataforma logística d’El Corte Inglés ubicada a la Bisbal del Penedès, que ocupa una parcel·la urbanitzable d’uns 230.000 metres quadrats. Panattoni ha sigut l’adjudicatari després del procés de venda gestionat per BNP Paribas Real Estate. La inversió total d’aquest projecte, una vegada estigui desenvolupat, s’estima en 135 milions d’euros, aproximadament, una mica més de la meitat dels quals ha correspost a l’operació de compravenda.

El Corte Inglés disposa en propietat de 165.000 metres quadrats construïts al municipi de Montornès del Vallès i de 20.000 metres quadrats més en arrendament a Parets del Vallès; es tracta d’uns actius estratègics per al desenvolupament de la seva activitat comercial i que compten amb una avançada tecnologia. Per la seva part, Panattoni incorpora als seus actius una de les naus més modernes, amb terreny suficient per desenvolupar noves instal·lacions.

El Corte Inglés disposa en propietat de diversos centres logístics repartits per Espanya i Portugal. A més de quatre grans plataformes, amb més de 720.000 metres quadrats construïts, ubicades a Valdemoro (Madrid), Montornès del Vallés (Barcelona), El Goro (Gran Canària) i Setúbal (Portugal), té 19 centres logístics locals, amb una superfície aproximada de 265.000 metres quadrats, així com altres plataformes especialitzades en la venda ‘e-commerce’ i plats preparats. Cal afegir-hi diverses naus logístiques de lloguer i terrenys en propietat amb una superfície aproximada de 280.000 metres quadrats. El Corte Inglés està immers en un procés de diversificació que inclou la creació d’una nova unitat de negoci especialitzada en la gestió logística tant pròpia com per a tercers. L’objectiu és satisfer el pla d’omnicanalitat en marxa, que suposa la integració de l’oferta disponible a les seves botigues amb un catàleg de productes més gran ‘online’ servit per aquestes plataformes logístiques.

Un altre macro parc logístic a Catalunya

Panattoni preveu construir dues noves naus industrials d’última generació a la resta de la parcel·la no edificada, amb una superfície estimada per llogar de 110.000 m2, així com remodelar l’edifici de 45.000 metres quadrats ja existent, cosa que convertiria aquest parc logístic de nova generació en el més gran a Catalunya fins ara desenvolupat per un inversor privat per a lloguer. El projecte també permet la possibilitat de desenvolupar una única nau de 180.000 metres quadrats de superfície per llogar, si és necessari atendre una demanda d’aquest tipus.

El projecte està localitzat al tercer anell logístic de Barcelona, just en la intersecció de dues de les vies més importants a Espanya per al transport de mercaderies, com ho són l’AP-7 i l’AP-2, considerat un dels nodes logístics més demanats per empreses del sector logístic en general i de l’‘e-commerce’ en particular. El corredor del Penedès compta amb grans firmes i una alta demanda, a causa de la seva ubicació estratègica per a la logística en les seves diferents modalitats.

«El nostre nou projecte al Penedès estarà en una ubicació perfecta per satisfer les necessitats de molts clients potencials d’‘e-commerce’ i operadors logístics que busquen estar en un emplaçament estratègic des del qual servir ràpidament a la península Ibèrica, així com a altres països del sud d’Europa, i requereixen grans superfícies modernes, eficients i sostenibles des d’on operar. Estem segurs que el projecte que desenvoluparem marcarà la diferència en tots els sentits», ha declarat Carlos Cuevas Serrano, director de desenvolupament de negoci de Panattoni per a Espanya i Portugal. L’adquisició ha comptat amb JAP Lawyers, Freshfields, Arcadis i Torrella Ingeniería com a assessors de Panattoni.

Panattoni Europe és el braç europeu de Panattoni Development Company, que disposa de 26 oficines a Amèrica del Nord i Europa. Panattoni ha estat present al Vell Continent des del 2005. A més de Polònia, té oficines al Regne Unit, la República Txeca, Eslovàquia, Luxemburg, Alemanya, els Països Baixos, Espanya i França. Fins ara, la companyia ha desenvolupat projectes a Europa que sumen més de 12,7 milions de metres quadrats. Dins de l’estructura de Panattoni també es troba un departament dedicat a projectes de construcció a mida, que atén les necessitats individuals dels inquilins. Entre els inquilins clau es troben empreses com Amazon, Arvato Services Polska, Coty Cosmetics, DSV, H&M, Intermarché, Leroy Merlin, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros i Tesco.