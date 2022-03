Aigües de Barcelona i Digital Future Society, programa de Mobile World Capital Barcelona, han firmat un conveni per identificar solucions tecnològiques innovadores que generin un impacte positiu en la societat en la lluita contra el canvi climàtic. El programa d’innovació oberta municipal pretén exercir de nexe entre actors publicoprivats, ‘start-ups’ i municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per contribuir a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Aigües de Barcelona finançarà els pilots escollits amb 25.000 euros per projecte.

L’acord vol impulsar convocatòries de reptes per identificar, compartir, pilotar i escalar solucions tecnològiques existents que contribueixin a aconseguir els reptes locals vinculats a l’Agenda Urbana Espanyola i als ODS, en el marc de les línies estratègiques d’innovació d’Aigües de Barcelona. El vicepresident del consell administratiu d’Aigües de Barcelona, Manuel Cermerón, ha destacat que «la col·laboració i la innovació oberta en xarxa, que inclouen la creació d’ecosistemes i aliances amb ‘start-ups’, centres tecnològics, l’Administració pública, la universitat i altres empreses, són clau per impulsar una transformació amb impacte que generi valor en la societat». En aquest sentit, Cermerón remarcava que «amb aquest esperit hem tancat aquest acord amb un gegant de la innovació com el Mobile World Capital Barcelona».

Per la seva banda, el CEO del Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, ha celebrat la col·laboració publicoprivada i incideix que «coincidim totalment en visió i voluntat amb Aigües de Barcelona, apostant per la tecnologia com a eina». A més, ha destacat el paper de Digital Future Society com a nexe per «connectar diferents actors que comparteixin l’objectiu de crear un futur millor al servei de la ciutadania».

Els reptes es vehicularan a través del Lab d’innovació social de Digital Future Society, que té per objectiu detectar propostes tecnològiques innovadores que donin resposta a desafiaments mediambientals. Aquests es plantegen des de la cocreació entre tots els actors implicats –Aigües de Barcelona, ajuntaments, ‘start-ups’ i Digital Future Society–, durant els dos anys estipulats segons el conveni. El pilot arrenca amb tres ajuntaments en la seva edició del 2022 i aspira a finalitzar el 2023 amb fins a sis programes simultanis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.