Si hi ha un home que sap de vins és José Peñín. El crític vinícola degà a la professió i un dels més importants de l'àmbit espanyol, fundador de la Guia Peñín dels Vins d'Espanya, s'uneix a l'equip de Casa Gourmet per seleccionar activament els millors vins que rebran els socis del seu Club cada mes i que també es podran adquirir a la botiga en línia de productes gurmet d'Empordà.

José Peñín no només és el millor crític de vins espanyols segons el darrer rànquing BWW (Best Wine Critics of the World)- sinó un dels millors comunicadors vinícoles del món.

Per a aquest mes de març, Casa Gourmet presenta tres propostes de la Denominació d'Origen Toro. José Peñín recomana Tritón 2019, la creació més pura de Jorge Ordóñez. Aquest és un dels ulls de llebre més vells d'Espanya, procedent d'una de les poques zones del nostre país que va resistir a la fil·loxera de principis del segle X.

Al costat de Tritó 2019 triat per José Peñin, la selecció de març de Casa Gourmet incorpora dos vins monovarietals més, 100% Tinta de Toro: Finca Sobreño Selecció Especial 2016, potent i molt elegant i Cyan Crianza 2014 del prestigiós Grup Matarromera, saborós, llaminer i molt fruiter. Les 6 ampolles (2 de cada celler) es poden adquirir per 49 euros a la botiga en línia, sent el seu preu real de 92 euros.

Toro, terra de vins mil·lenaris

Els vins de Toro tenen una aroma i un sabor singular. El raïm negre de toro és autòctona de la zona d'aquesta Denominació d'Origen que s'estén per les terres de Valladolid i Zamora.

Va ser el vi de Toro el que es va emportar Colom en el seu viatge a les Amèriques i, no només això, la Denominació d'Origen de Toro és l'única a Espanya que va resistir completament la plaga de fil·loxera a inicis del segle 20.

Als segles XIV, XV, i XVI els vins de Toro van ser considerats com els millors d'Espanya, sent esmentats a la literatura de Cervantes, Góngora i molts altres.

Tres propostes 100% Tinta de Toro

Tritó 2019, "Selecció José Peñín", està elaborat per Bodegas Vatan. Un negre ampli i suau amb gran capacitat de guarda, augura una millora important amb el pas del temps a l'ampolla. No tots els vins són aptes per a la guarda.

Jorge Ordoñez el seu creador ha sabut revitalitzar i modernitzar els processos d'elaboració de vi a Espanya fent valdre les vinyes més antigues o disminuint els rendiments sense perdre el caràcter dels vins de la seva terra.

Tritó 2019 és ideal per acompanyar rostits, carns vermelles rostides, carns vermelles amb salsa, garrí rostit, formatges curats i formatges d'ovella. És un vi ampli, suau en textura, i molt afruitat.

Finca Sobreño Selecció Especial 2016 és entre els vins com un gran senyor. Per elaborar-lo s'utilitzen vinyes amb una antiguitat superior als 35 anys. Té molt de cos, però és sedós alhora i en boca deixa un final llarg i durador. Sedueix el seu color cirera. És perfecte per menjar amb carns vermelles o caça.

Cyan Crianza 2014 (Grupo Matarromera) és un vi negre ecològic que provoca sensacions potents. El raïm prové d'un extens terreny de vinyes (Valle de Valdefinjas), madurades en un sòl auster i amb un clima àrid. Presumeix aquesta vinya del seu alt percentatge de ceps vells, que són els més valuosos. Ideal per degustar amb carn acabada de fer a la pedra, formatges curats, foie o bolets.

Com funciona el club de vins?

A Casa Gourmet es pot adquirir aquesta selecció de 6 ampolles de vins de Toro bé a través de la botiga en línia casagourmet.es o bé per telèfon: 972 678 519.

Els lectors i lectores també es poden donar d'alta al Club de Vins, sense cost, i beneficiar-se de tots els seus avantatges: despeses d'enviament gratuïtes en aquesta selecció i preus exclusius amb descomptes importants. I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció del mes que no li interessi.

Casa Gourmet és una botiga en línia amb seleccions de vi exclusives i productes gastronòmics. El seu llançament al mercat nacional ha tingut lloc el passat mes d'octubre de 2021.

Sobre José Peñín

José Peñín és el referent absolut de la crítica del vi en aquest país per ser un pioner, va començar en aquest món el 1975, però sobretot per haver fundat el 1990 la Guia Peñín dels Vins d'Espanya.

És, possiblement, l'escriptor de vins més prolífic de parla hispana (ha escrit 30 llibres, a més d'uns 2.000 articles en la matèria) i un dels periodistes i escriptors més experimentats del nostre país en matèria vitivinícola, degà de la professió i més conegut en l'àmbit internacional.

Viatger infatigable, ha recorregut gairebé totes les vinyes del món. És també conferenciant, consultor, tastador de reconegut prestigi i membre de diferents jurats internacionals.

Però José Peñín és molt més que la Guia que porta el seu nom. És una persona de naturalesa curiosa oberta a provar novetats procedents de qualsevol origen de la vinya global i disposat a opinar sobre tots els assumptes relacionats amb l'univers vinícola.