ICL Iberia han anunciat la posada en marxa d’una nova planta de tractament de la sal per a desglaç a les seves instal·lacions de Súria. Aquesta nova planta ha suposat una inversió de prop de tres milions d’euros i permetrà duplicar la capacitat de producció de sal per a desglaç d’ICL. Amb aquesta empenta, la companyia preveu arribar a final d’any a una producció de sal per a desglaç d’unes 900.000 tones, incloent part de material extret del procés de restauració de la Botjosa, cosa que suposa un exercici d’economia circular iniciat ja amb la planta de Sal Vacuum. Aquesta sal anirà destinada al mercat nacional, europeu i dels Estats Units principalment.

La instal·lació de la nova planta, dissenyada amb un doble sistema d’alimentació, li permet, doncs, tractar sal de roca tant de mina com material salí extret dels dipòsits salins, com el de la Botjosa. Una vegada estrenada, s’espera un creixement significatiu del tractament de sal de desglaç, incloent també un increment més gran del ritme de restauració de la Botjosa, per la qual cosa, ICL ha posat en marxa en les últimes setmanes una nova maquinària de més capacitat en l’antic dipòsit de la Botjosa, per intensificar els treballs de retirada i poder així alimentar amb material provinent d’aquest dipòsit la nova planta. D’aquesta manera, es tanca el cicle amb la recuperació del component salí per a la seva reintroducció al mercat.

La nova planta estarà al 100% operativa en les pròximes setmanes, una vegada conclogui l’actual fase de proves. Està operada per l’empresa Ariplan. Sobre ICL Iberia, filial d’ICL Group a Espanya, té la seva seu a Catalunya i és l’única companyia productora de sal i potassa a l’Estat. ICL Iberia exporta el 80% de la seva producció a països de la Unió Europea, Àsia i Amèrica. ICL té una àmplia presència a tots els mercats mundials, inclosos els dels països emergents. Opera en un marc estratègic de sostenibilitat que inclou el seu compromís amb el medi ambient, amb les comunitats locals en les quals té les seves instal·lacions, on viuen els seus empleats, així com amb la seva plantilla, empreses proveïdores, clients i altres parts interessades.