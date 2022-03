Quan el 2006 el Mobile World Congress (MWC) va desembarcar per primera vegada a Barcelona, fa 16 anys, el núvol era encara un concepte futurístic en què la indústria projectava les seves esperances d’una connectivitat sense precedents. Ara ja és una realitat que està transformant múltiples sectors i que serà clau per a la transformació digital.

La líder del sector, Amazon Web Services (AWS), ha participat aquest dimarts en el congrés tecnològic que se celebra entre Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat per fer gala dels seus serveis. La visita de la companyia a la capital catalana coincideix amb la seva aposta per desplegar, a mitjans d’aquest any, part de la infraestructura del seu núvol a Espanya. El potencial impacte que això pugui tenir per millorar la connectivitat d’empreses i del sector públic és el que potser va portar ahir Pedro Sánchez a reunir-se amb Adam Selipsky, director executiu d’AWS.

Clau per a la digitalització

Tota companyia necessita una infraestructura que sustenti la gran quantitat de dades que requereixen tant la seva pàgina web com els seus serveis. El núvol és el sistema de computació informàtica que es va dissenyar per funcionar com a columna vertebral d’internet i com a magatzem d’aquestes dades que circulen pel ciberespai. I si hi ha una empresa que domina aquest mercat és, sens dubte, AWS, filial del gegant comercial nord-americà, que copa un 32% d’aquest creixent negoci, davant de Microsoft Azure (20%) i Google Cloud (9%).

Cada nova evolució tecnològica, de les xarxes socials a l’ús d’intel·ligència artificial en serveis financers o sanitaris, requereixen una quantitat cada vegada més gran de dades. I gestionar-los en centres de dades i servidors propis és una tasca cada vegada més pesada i costosa per a la majoria d’empreses. Això fa que sistemes com els d’AWS siguin, doncs, cada vegada més necessaris per sustentar un món digitalitzat i hiperconnectat.

El núvol d’AWS —que utilitzen companyies com Pfizer, Sony, BMW i Samsung però també administracions públiques— els permet gestionar aquest gran volum de dades sense sobrecarregar els seus servidors. «Està transformant les telecomunicacions i permet als desenvolupadors utilitzar grans quantitats de dades amb una alta velocitat de connexió i sense latència», ha explicat Selipsky, durant la seva xerrada al Mobile.

Impacte multisectorial

Cada vegada més sectors aposten per digitalitzar els seus negocis externalitzant l’ús del núvol a companyies com AWS. A Espanya ja ho fa un 64% de les empreses, segons Accenture. Així, junt amb el desplegament del 5G, la seva aplicació pot servir tant per agilitzar la connexió de milions de dispositius a la xarxa que requereix la internet de les coses (IoT, en anglès), així com per a la robòtica o la conducció autònoma de vehicles.

Un altre sector beneficiat per la gairebé il·limitada capacitat de computació que ofereix el núvol és l’entreteniment. Així, els serveis d’AWS estan sent utilitzats per processar els efectes visuals d’algunes pel·lícules d’animació. Weta Digital, la companyia creada per Peter Jackson i guanyadora d’un grapat d’Oscars pel seu treball a ‘El senyor dels anells’ i ‘King Kong’, ha explicat aquest dimarts a través del seu director executiu, Prem Akkaraju, que el núvol d’AWS també està servint per processar la segona part d’‘Avatar’.