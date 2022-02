Imagina una fàbrica. Durant anys, tasques repetitives com la gestió de matèries primeres, l’acoblament de peces i la confecció final de productes, siguin lavabos o cotxes, quedaven en mans humanes. L’aparició de la robòtica va transformar la indústria, però l’ús d’intel·ligència artificial (IA) i la interconnexió massiva de dispositius promet portar-la més enllà, cap al que ja s’ha anomenat com a <strong>quarta revolució industrial</strong>.

L’ús de màquines robòtiques per automatitzar les tasques més pesants i també les més repetitives és un mètode habitual envers l’objectiu d’optimitzar la producció. La novetat d’aquesta quarta revolució en la indústria és que passa perquè tots els dispositius de les fàbriques estiguin connectats entre si. En aquestes plantes intel·ligents, els robots poden utilitzar els sensors per captar dades i compartir-les amb altres màquines per millorar la qualitat de la tasca específica que porten a terme i supervisar-la per detectar i corregir errors i ineficiències en la cadena de producció. «Els robots poden ser els nostres ulls i orelles», ha apuntat Lan Guan, directora general d’estratègia i consultoria d’Accenture durant el Mobile World Congress que se celebra aquests dies a Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.

És per això que també està creixent la inversió en la connectivitat que proporciona el 5G, més veloç i amb menys latència en la transmissió de dades, i en un núvol potent que pugui gestionar aquest gran volum de dades. Aquesta connectivitat és la columna vertebral que permet que aquesta fàbrica digitalitzada pugui funcionar de forma coordinada en temps real. «La banda ampla és essencial per millorar els processos industrials de fabricació», ha afegit Jacob Groote, de l’empresa de telefonia neerlandesa KPM.

No obstant, els robots també evolucionen per anar més enllà. «Poden fer tasques repetitives i uniformes de forma més efectiva que els humans, però des del Japó ja ens arriben exemples de màquines amb capacitat per portar a terme tasques més precises, des de polir diamants a tallar maduixes», ha explicat Guan.

Més enllà de l’evolució que l’ús del 5G, la IA i la robòtica puguin suposar en la producció industrial, aquesta transformació també impactarà al mercat laboral. Tot i que l’objectiu d’aquestes companyies és accelerar la cooperació complementària entre humans i màquines, es preveu que la <strong>digitalització </strong>desplaçarà fins a 85 milions de llocs de treball a tot el món. Abordar aquesta qüestió també serà clau per assegurar que aquesta revolució industrial sigui inclusiva.