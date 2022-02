El rei Felip VI ha arribat al Mobile World Congress (MWC) per participar en la inauguració de l’esdeveniment, que té lloc des d’aquest dilluns al recinte Gran Via de Fira de Barcelona. El monarca ha sigut rebut per un grup d’autoritats, entre les quals el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, però sense la presència del president català, Pere Aragonès, ni de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L’edició d’aquest any pretén ser l’inici de la normalitat postcovid. El monarca ja va intervenir ahir en el sopar d’autoritats que suposa el tret de sortida del congrés de mòbils, el més important del món.

Darrere de Sánchez, que ha sigut el primer a saludar el Rei, hi havia la vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics, Nadia Calviño; la ministra de Turisme, Indústria i Comerç, Reyes Maroto; la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; l’alcaldessa de l’Hospitalet (Barcelona), Núria Marín; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, i el director general de GSMA, John Hoffman. Minuts abans de l’arribada del Rei havien entrat al recinte Aragonès, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, i el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Després, a l’interior de la fira, sí que han coincidit el rei i Aragonès. El Rei també ha sigut rebut, uns metres més enllà de les primeres autoritats, pel líder del PSC al Parlament, Salvador Illa; el secretari general d’Indústria i Pime del Govern, Raül Blanco; l’alt comissionat per a Espanya Nació Emprenedora, Francisco Polo; la secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, i el president de la Cambra d’Espanya, José Luis Bonet. Després de la salutació, el monarca s’ha reunit amb representants d’una desena d’empreses per mostrar-li les seves últimes novetats tecnològiques. Aquestes companyies són Sotheby’s, Telefónica, AWS, Journey, Authena, Citybeats, Idun Technologies, Nax Solutions i HumanITcare, així com un grup d’empreses emergents. L’esdeveniment, que se celebra des d’aquest dilluns fins al dijous 3 de març, ocuparà set pavellons amb 1.500 expositors, participants de 150 països i un miler d’oradors –dels quals un 95% hi assistiran de manera presencial–, i s’espera que hi acudeixin entre 40.000 i 60.000 persones.