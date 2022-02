Un mes abans de les vacances de Nadal, Catalunya acumulava 5,2 milions de visites estrangeres. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), només al novembre van passar per la comunitat més de mig milió de persones, una xifra que suposa multiplicar gairebé per deu les visites del mateix mes de l’any passat (58.000). Malgrat això, aquest nivell de turisme és encara un 42% inferior al de l’últim novembre abans de la pandèmia i evidencia, a més, que la remuntada de Catalunya va una mica més lenta que a la resta de l’Estat.

La radiografia de novembre mostra que Espanya ha recuperat aquest mes un 72% del turisme que va registrar en el mateix període del 2019, lluny, en definitiva, del 57% que anota Catalunya. Això, però, s’explica en bona mesura pels fluxos turístics propis d’un mes com el novembre, on per exemple les illes Canàries s’emporten un 30% del total de les visites internacionals, el fenomen es repeteix també en l’anàlisi del que ha passat des que va començar el 2021.

Així, mentre que entre el gener i el novembre el conjunt de l’Estat va recuperar un 35% del turisme internacional que havia rebut en els mateixos onze mesos del 2019, Catalunya es va quedar lluny del terç, en un 28%. I una cosa semblant mostra la comparativa entre el 2021 i el 2020: fins al novembre de l’any passat, Espanya havia rebut un 54% més de visites estrangeres que l’any anterior, i l’increment de Catalunya es va quedar en el 37%.

Despesa turística

D’acord amb les dades publicades aquest dimarts per l’INE, aquests visitants internacionals es van deixar al voltant de 5 milions d’euros en total a Catalunya, un 15% de la despesa que acumula el conjunt de l’Estat fins al novembre. De nou en aquest cas, Espanya recupera un 36% de la despesa prepandèmia i Catalunya amb prou feines arriba a un quart del volum de llavors.

Malgrat tot això, Catalunya és la segona comunitat que més visites va rebre tant al novembre com en l’acumulat de l’any. El podi de l’onzè mes del 2021 el lidera les Canàries i el completa Andalusia, i el de l’any en conjunt l’encapçalen les illes Balears i el tanquen les Canàries.

El principal país emissor de turisme continua sent França, que és el lloc de residència de 5,3 milions dels turistes que van visitar Espanya fins al novembre de l’any passat. A continuació apareix Alemanya, que amb uns 4,8 milions duplica la xifra del mateix període del 2020, i el Regne Unit, d’on venen gairebé 4 milions de turistes.