Les portes del Mobile World Congress (MWC) han obert aquest dilluns en les seves dates habituals dos anys després que la covid obligués a canviar els plans dels organitzadors. Des d'avui fins dijous, el congrés de telefonia mòbil més gran del món acollirà 1.500 empreses expositores i preveu acollir més de 40.000 assistents de més de 150 països. Els assistents hauran de presentar el passaport covid per entrar al recinte i dur una mascareta FFP2 sense vàlvula en tot moment. El congrés ocuparà set pavellons de la Fira de Gran Via i comptarà amb 1.000 ponents i el 95% seran presencials. Els organitzadors del saló preveuen un impacte econòmic de 240 milions d'euros atribuïble a la celebració del MWC.

L'edició d'enguany, tindrà tres grans verticals temàtiques -el 5G, l'Internet de les coses i la intel·ligència artificial- però també donarà espai a sectors específics com el fintech i a altres tecnologies de tractament de dades i emmagatzematge, com el núvol.

La gran majoria d'assistents al saló seran europeus davant les dificultats per viatjar dels països asiàtics. Les previsions més optimistes situen els visitants al saló en 60.000 persones, lluny de les 100.000 d'abans de la covid.

Set dels vuit pavellons del recinte de Fira de Gran Via estaran ocupats per alguns dels 1.500 expositors com Samsung, Xiaomi, Huawei, Telefonica, Orange, Vodafone o Ericsson i dels 37 pavellons de països, entre els quals no hi haurà el de Rússia que ha estat vetat per la GSMA després de la invasió d'Ucraïna ordenada pel seu president, Vladimir Putin.

Alguns dels oradors seran del món de les telecomunicacions com el president de China Mobile, Yang Jie; la màxima dirigent d'HTC, Cher Wang; el president i conseller delegat de Nokia, Pekka Lundmark o el conseller delegat de Vodafone, Nick Read.

A més, vindran ponents d'altres sectors com la informàtica, l'administració pública, les finances, el futbol o l'art digital. En aquest sentit, vindran a Barcelona el conseller delegat d'Amazon Web Servicies, Adam Selipsky; el president de Qualcomm, Cristiano Amon, el conseller delegat de la casa de subhastes Sotherby's, Charles Stewart; el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta.

En aquesta edició, la bretxa de gènere continua present amb tan sols un 35% de dones ponents, una dada que és superior a la dels altres anys, però encara no s'arriba a la paritat. Una les dones que participarà en el programa ministerial serà la ministra d'innovació ruandesa, Paula Ingabire. Aquest programa comptarà amb 140 delegacions ministerials, 50 ministres i 90 autoritats legislatives.

Aquest any el congrés de les start-ups 4 years from now (4yfn) repetirà ubicació i aplegarà més de 500 empreses emergents internacionals i més de 300 ponents al pavelló número sis del recinte de Gran Via, abandonant definitivament la Fira de Montjuïc, on es feia habitualment.