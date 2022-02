Assistents, molts assistents. Hi havia moltes ganes d’un Mobile World Congress (MWC) amb aspecte més semblant a l’etapa prepandèmia. L’assistència el primer dia i la presència internacional superen totes les expectatives, segons fonts pròximes a l’organització.

Després d’un saló com el del 2021 en el qual va primar la virtualitat i la cancel·lació del 2020, ha tornat una edició que aspira a encarrilar Barcelona cap a l’etapa postcovid. Als passadissos de tots els pavellons hi havia aquest dilluns centenars d’assistents, tant del MWC com del saló de les ‘start-ups’, 4YFN, que se celebra de forma conjunta fins dijous que ve.

Després dels aproximadament 30.000 visitants de l’any passat, en l’edició d’aquest any s’espera arribar fins als 60.000. És una quantitat encara allunyada del rècord de 110.000 del 2019, però amb tendència a l’alça. En l’edició d’aquest any hi participen 1.500 empreses expositores. Les 10.000 habitacions bloquejades a preus acordats anteriorment a l’inici de la fira revelen l’interès que ha suscitat.

Organitzat per GSMA a les instal·lacions de la Gran Via de Fira de Barcelona, de les quals ocupa set dels vuit pavellons. Està prevista l’assistència de representants d’uns 150 països, molts dels quals s’han vist ja avui. L’impacte econòmic del saló a la ciutat és d’uns 240 milions d’euros amb la creació d’uns 6.700 llocs de treball temporals.

Els 10 principals expositors són Ericsson, Deutsche Telekom, Google, Huawei, Nokia, Oppo, Qualcomm Technologies, Samsung Electronics, SK Telecom i ZTE. El president de GSMA aquest any és el president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, la companyia del qual compta amb un important estand al saló.

Els eixos temàtics de l’edició d’aquest any són el 5G, la intel·ligència artificial, el núvol, les finances digitals, la internet de les coses i l’horitzó tecnològic. Un de les novetats és la presència d’iniciatives i diàlegs sobre el metavers.