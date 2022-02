Aquest dimarts el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social ha presentat la seva nova proposta del sistema de cotització per als treballadors autònoms, la principal novetat dels quals és la redefinició dels conceptes deduïbles per calcular la quota. Segons ha plantejat l’equip de José Luís Escrivá, els treballadors per compte propi podran sumar despeses que fins ara no estaven contemplades com a deduïbles com a despeses de treball i així podran calcular a la baixa les seves cotitzacions mensuals, segons coincideixen diverses fonts del diàleg social. El plantejament inicial era un esquema de 13 trams d’ingressos bruts segons el qual els autònoms calcularien la seva quota mensual segons en quin dels trams fossin els seus ingressos. Cosa que deixaria una quota d’entre 183 i 1.266 euros al mes. I el resultat final era en funció de la suma de tots els ingressos i la resta de les despeses deduïbles. La novetat de l’última proposta és que els autònoms podran calcular més a la baixa els seus rendiments nets.

Escrivá també ha trasllat a les organitzacions una nova proposta de trams, que, segons han explicat des d’ATA, donarà «més cobertura i menys quota a aquells que són en els trams intermedis». Els autònoms vinculats a la CEOE han sortit moderadament satisfets del conclave, ja que consideren que les modificacions «venen a dir el que nosaltres estem reivindicant», segons ha manifestat la vicepresidenta d’ATA, Celia Ferrero.