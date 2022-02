L’empresa pública Cimalsa ha anunciat que ja té venudes o reservades totes les parcel·les del Logis Empordà i que ja està planificant la seva ampliació. L’entitat de la Generalitat que promociona, desenvolupa i gestiona infraestructures i centrals per al transport de mercaderies, la logística i la mobilitat destinarà durant el 2022 un total de 4,5 milions d’euros per al desenvolupament dels projectes previstos per aquest any, entre els quals hi ha el del centre de l’Alt Empordà.

En concret, l’empresa anuncia que «enguany, juntament amb el Logis Montblanch, el Logis Empordà centrarà les actuacions de Cimalsa, on s’han venut o reservat la totalitat de parcel·les i, juntament amb l’Incasòl, treballa en la seva ampliació. Serà un sector logístic d’aproximadament 40 hectàrees vinculat a la futura terminal ferroviària del Far d’Empordà, actualment en fase d’estudi». En la superfície actual de la plataforma logística hi ha el nou centre de distribució d’Amazon, que ja encara la recta final de les obres per a la seva obertura. Enric Ticó, president de Cimalsa, fa un balanç positiu de les actuacions realitzades durant el 2021 i apunta els dos projectes esmentats «són clau per al sector logístic català i per a la creació de llocs de treball de qualitat».