La invasió russa a Ucraïna ha fet saltar totes les alarmes econòmiques. Sobretot perquè Rússia és un dels principals actors econòmics en el camp energètic mundial, via petroli i gas, i Ucraïna és un dels grans productors de cereals i blat europeus. Però, més enllà d’aquests dos camps, amb implicacions a tots els països en un món globalitzat, altres sectors es poden veure afectats per les conseqüències del conflicte bèl·lic. Tornaran els turistes russos o ucraïnesos a Lloret de Mar i la Costa Brava? S’encariran els cereals, costarà més alimentar la cabana porcina de les càrnies gironines? Es dispararà el preu de l’electricitat i dels costos de producció?

La balança comercial entre Girona i Ucraïna afavoreix la demarcació, segons les dades de la Cambra de Comerç de Girona. El saldo és favorable en una mica més de 17.000.000 milions d’euros. Les comarques gironines exporten per un valor 19.000.000 milions d’euros. Per importància dels sectors, maquinària( 25% del total i 5 milions), el sector carni (18’78% i 3’5 milions d’euros), preparats carnis i de peix (15% i 2’8 milions) i els productes farmacèutics (10% i gairebé un 11%). A l’altra banda, la província de Girona importa d’Ucraïna productes derivats o relacionats amb els cereals, el blat de moro o el blat, la categoria majoritària amb un 57% del total importat. Com apunta Jesús Domingo, col·laborador del Diari de Girona, Espanya és un país deficitari en cereals, i Ucraïna principal productor europeu, un del mercats recurrents on acudir. Tot i això, les importacions ucraïneses només representen 2 milions d’euros, una xifra menor al costat dels 19 milions que s’exporten des de la província al país.

La balança comercial encara és més marcadament favorable a Girona si ens fixem en l’altre país implicat, Rússia. En total, 75 milions d’euros d’exportacions gironines i importacions russes per un valor inferior al milió d’euros.

Calcular l’impacte econòmic és difícil, afirma Antoni Cunyat, professor d’Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i la gravetat de les implicacions a l’economia anirà lligat a la durada del conflicte. Cunyat assenyala, però, que hi ha impactes directes i immediats, sobretot, en carburants i energia.

Els preus de l’energia es dispararan, la consigna és clara entre tots els experts. De fet, ja ho han fet i fa un temps que fluctuen en preus elevats. Rússia és un dels principals productors de petroli i gas a escala mundial. L’alça del preu d’aquestes dues matèries primeres, tindrà impactes en la indústria, els costos de producció, l’electricitat majoritàriament, i consegüentment, l’increment dels preus pel consumidor. L’any passat, el 16’8% de l’electricitat va ser produïda al mercat espanyol a través de processos de gas combinat, la tercera principal font de generació elèctrica, segons les dades presentades per ‘Red Eléctrica de España’ (REE). Aquesta tendència alcista és compartida per Joan Vila, president de la Comissió d’Energia de Pimec. El dirigent de la patronal vaticina que el preu es mantindrà per sobre els 200€ MWh tot el 2022 i no descarta que s’estengui a part del 2023. En aquest sentit, Jaume Guàrdia, Vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona, afegeix: «Portem increments tot l’any passat, per 3 i 4 en l’electricitat». El dirigent energètic de la patronal considera que el principal problema és l’afectació de l’increment del preu elèctric a processos de producció i conclou: «Baixarà el consum, la producció, i ens trobarem en una recessió». Aquest increment es pot traslladar a les famílies si és «sostingut en el temps» avisa Cunyat, i posa com a exemple el preu de l’electricitat d’ahir o el rècord que marquen els carburants, tant per les famílies, com pels costos de transport de les empreses. Un factor derivat de l’energia que preocupa al vicepresident de la Cambra de Comerç és la pèrdua de competitivitat per l’augment dels costos energètics i l’electricitat respecte a altres zones del món on no estan patint increments tan alts.

Tot i això, més enllà de la factura energètica, Guàrdia va emfatitzar que el poc pes de les importacions tant russes com ucraïneses, és menor a Girona, farà que tingui tanta afectació a comarques gironines com a altres zones. Tot i això,el preocupen les sancions que es puguin imposar a Rússia, com limitacions o prohibicions de transaccions, perquè les empreses que operen al país tindrien problemes operacionals: «No pots enviar mercaderia, perquè no te la poden pagar» i afegeix que les solucions per evitar aquestes barreres requereixen temps: «Hi ha mecanismes per continuar operant al país, com les triangulacions via un altre estat, però són complicades i volen cert temps.»

Tots tres comparteixen una opinió, la durada del conflicte i la resolució final que acabi tenint, determinaran l’evolució de l’economia. Fins llavors, es pot preveure, però no encertar del tot. De moment, tocarà entomar la pujada energètica conseqüència de la guerra oberta.