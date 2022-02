La societat que integra a les principals drassanes privades espanyoles, Pymar, reforça la seva aposta per la diversificació cap al sector de les energies renovables marines, i s'incorpora com a membre de l'Associació Empresarial Eòlica. L'AEE, que està integrada per més de 260 empreses, cobrint el 100% de la cadena de valor de l'energia eòlica i més del 90% de l'activitat del sector eòlic a Espanya, té com a fi promoure el creixement de l'energia eòlica a través de la recerca, la comunicació i l'educació.

Aquesta incorporació, en paraules de la consellera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, «suposa un pas més en la nostra aposta per la diversificació de la indústria naval, que serà un dels grans pilars per a la necessària transformació del sector amb l'impuls del futur PERTE Naval. Les drassanes espanyoles compten amb capacitat i experiència constructiva reconeguda internacionalment, un ampli teixit industrial i una ubicació òptima per completar l'oferta constructiva que el sector de les energies renovables marines demandarà durant els pròxims anys, mitjançant la construcció de vaixells de suport a infraestructures eòliques marines, el desenvolupament industrial de prototips, o la fabricació d'infraestructures i components per a la indústria marina flotant».

Per part seva, el director general d'AEE, Juan Virgilio Márquez, ha valorat la incorporació de Pymar, en representació de les principals drassanes privades espanyoles, com «un protagonista clau en el desenvolupament de l'eòlica marina a Espanya. La indústria naval ve ja sent un actor fonamental en la construcció de components de parcs eòlics marins que s'exporten als principals mercats internacionals. El repte actual és aprofitar l'excel·lent oportunitat que ens brinda el Full de ruta aprovat el desembre de 2021 per crear a Espanya un mercat propi, principalment enfocat a l'eòlica marina flotant, que traccioni tota la cadena de subministrament, en la qual, les nostres drassanes estan ja clarament integrades».

IMPULS A LA DIVERSIFICACIÓ DEL SECTOR NAVAL

La forta aposta de Pymar per l'energia eòlica marina enfonsa les seves arrels en els objectius prioritaris traslladats per l'elaboració del futur PERTE Naval, que aspira a transformar el conjunt de la cadena de valor del sector naval espanyol a través de la diversificació de l'activitat, la seva digitalització, la sostenibilitat mediambiental i la formació com a palanca de generació d'ocupació de qualitat i inclusió. En aquest context adquireix especial rellevància la meta de la diversificació, pel gran potencial que presenta el camp de les energies renovables marines. Prova d'això és que el Full de ruta per al Desenvolupament de l'Eòlica Marina i Energies de la Mar del Govern conté 20 línies d'actuació amb la finalitat d'aconseguir entre 1 i 3 GW de potència d'eòlica marina flotant el 2030, la qual cosa suposa fins al 40% de l'objectiu de la UE per al final de la dècada.

MADURESA TECNOLÒGICA

Segons un estudi d'AEE, la promoció de l'activitat tecnològica i industrial de l'energia eòlica marina flotant a Espanya contribuirà a mitigar els efectes del canvi climàtic a través del desenvolupament d'una energia neta i comportarà un favorable impacte macroeconòmic per a la creació d'ocupació qualificada, l'augment de les exportacions i el creixement del PIB. Les actuals polítiques de la Unió Europea i el destacat lloc que ocupa Espanya en el disseny i desenvolupament de noves tecnologies estan potenciant aquest tipus d'energia. L'eòlica marina avança ràpidament cap a la seva plena maduresa tecnològica i ja presenta un elevat potencial per aportar valor afegit als sistemes energètics mundials. Ja no és una energia de futur sinó també de present de forma cada vegada més notòria. Conscients del moment crucial que viu l'energia eòlica marina a Espanya, Pymar i AEE potenciaran i promouran el creixement d'aquesta energia sostenible, estratègica i beneficiosa per al conjunt de la societat que pot posicionar a Espanya com a figura capdavantera i estratègica del sector global.